Lucca Comics & Games 2021, Bandai Namco ci sarà per riabbracciare i suoi fan

Bandai Namco sarà presente a Lucca Comics & Games 2021 con uno stand fisico per riabbracciare i suoi fan, a due anni di distanza dall'ultima volta. L'azienda porterà giochi, collezionabili e altro ancora con le etichette Bandai Namco Entertainment e Bandai Spirits.

"Dal 29 ottobre all'1 novembre, nella cornice suggestiva della Cavallerizza, tutti gli appassionati finalmente potranno incontrarsi di nuovo in un'area dedicata alle diverse anime dell'azienda: ci saranno videogiochi, figure collezionabili, giocattoli e l'Ichiban Kuji. Non solo, torneranno anche i due store ufficiali con ancora più offerte", si legge nel comunicato sulla presenza di Bandai Namco a Lucca Comics & Games 2021.

"Quest'anno lo stand di 60mq accoglierà tutti i fan che vorranno provare le ultime novità di BANDAI NAMCO Entertainment, vedere l'esposizione di alcune delle nuove figure collezionabili di Banpresto e dei giocattoli di BANDAI, lasciarsi conquistare dalla frenesia dell'Ichiban Kuji oppure tentare dalle tante promozioni dei due STORE UFFICIALI."

"Quello di BANDAI NAMCO Entertainment con tanti sconti speciali, SOLO per Lucca, dedicati ai videogiochi e quello di BANDAI Spirits con le figure collezionabili più belle, le novità del mondo dei giocattoli e l'emozione del mitico Ichiban Kuji!"

Bandai Namco, il logo ufficiale

Bandai Namco Entertainment

Nella parte dedicata ai videogiochi e all'intrattenimento sarà possibile provare, su PlayStation 5 o Xbox Series X, alcune delle nuove uscite o i titoli più iconici, come Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear -Strive-, Little Nightmares II, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, partecipare all'attività del loyalty program ep!c, pensata esclusivamente per Lucca Comics & Games, oppure catturare un'istantanea della sorpresa che aspetta i fan nel cuore dello stand!

Bandai e Banpresto

Nell'area dello stand dedicata a Banpresto e a BANDAI saranno in esposizione alcune delle nuove linee di figure collezionabili e del giocattolo e, per i veri appassionati, saranno installati dei distributori di gashapon con gadget in arrivo direttamente dal Giappone!

Dimostra di essere un vero appassionato del Giappone!

Anche quest'anno torna a Lucca Comics & Games l'Ichiban Kuji, un instant win che mette in palio oggetti introvabili ed esclusivi - dando sempre la garanzia di ricevere un oggetto raro! Giocare è semplicissimo, basta acquistare il biglietto e poi controllare a quale prodotto corrisponde.

I prodotti hanno due caratteristiche principali: non si possono trovare o acquistare in altro modo - sono infatti pensati appositamente per l'Ichiban Kuji - e hanno la qualità dei prodotti Banpresto. I set di quest'anno saranno dedicati a Dragon Ball, Demon Slayer e My Hero Academia.