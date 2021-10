PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti di Halloween

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti di Halloween, come riportato alcune ore fa, e nell'ambito di questa ricca promozione è possibile acquistare giochi PS5 e PS4 anche a meno di 10 euro: una cifra alla portata di tutti, che vi consentirà di recuperare titoli che finora non avevate preso in considerazione. A torto.

Si parte da DOOM (qui la recensione), lo sparatutto di id Software che ha rivoluzionato la celebre serie grazie al suo gameplay in stile run & gun, e che può essere vostro per soli 9,99€ anziché 19,99. Se amate gli FPS e non ci avete ancora giocato, c'è un problema e oggi avete l'opportunità di risolverlo.

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor (la recensione), il primo capitolo della straordinaria saga basata su Il Signore degli Anelli, è disponibile anch'esso a 9,99€ anziché 19,99, così come l'ottimo strategico Jurassic World Evolution (recensione), sempre a 9,99€ anziché 49,99, che offre un'esperienza gestionale diversa dal solito.

Dead Rising 4: Frank's Big Package (recensione) rientra anch'esso fra i titoli PS4 che è possibile acquistare per 9,99€, e per rimanere in tema di mostri e zombie rientrano nella promozione Vampyr (recensione) a 9,99€, appena aggiornato per PS5, e Until Dawn (recensione) sempre a 9,99€.

Magari hanno poco a che spartire con il genere horror, ma tra le offerte del PlayStation Store troviamo anche due divertenti rhythm game giapponesi: Persona 5: Dancing in Starlight e Persona 3: Dancing in Moonlight (recensione), disponibili rispettivamente a 9,89€ e 9,89€.