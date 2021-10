God Of War Ragnarok: il finale sarà "sorprendente, ma inevitabile" per il director

God of War Ragnarok, il nuovo capitolo della serie in sviluppo su PS5 e PS4, avrà un finale insieme sorprendente e inevitabile, secondo le parole del director responsabile del progetto, ovvero Eric Williams di Sony Santa Monica.

Come annunciato già in precedenza, God of War Ragnarok rappresenterà il finale della saga norrena di Kratos, dunque è chiaro che metterà un punto almeno a questa fase del protagonista e della serie in generale, sebbene questo non significhi ovviamente la conclusione totale di God of War. Come abbiamo visto, si è reso necessario concludere la storia nordica con il secondo capitolo di questa anche a causa della quantità di tempo che richiede lo sviluppo di ogni gioco, che avrebbe allungato a dismisura i tempi nel caso di una trilogia.

In un'intervista pubblicata da IGN, Eric Williams, che ha sostituito Cory Barlog alla guida del progetto God of War Ragnarok, con il director precedente che si sta occupando di qualcosa di nuovo nel frattempo, ha riferito che il finale sarà "sorprendente, ma inevitabile", ovviamente senza ampliare più di tanto il concetto.

Può far pensare al fatto che, pur seguendo la storia avviata già con il capitolo precedente in maniera organica, portando dunque a una conclusione che è necessariamente legata agli eventi vissuti finora, comporterà anche degli elementi innovativi e colpi di scena che rappresenteranno delle sorprese.

Nell'intervista vengono inoltre messe in evidenza alcune altre caratteristiche di God of War Ragnarok, in particolare per quanto riguarda i nuovi personaggi mostrati finora come Thor e Angrboda, ma anche altri elementi come il ruolo di Odino e in generale la visione particolare che gli sviluppatori hanno applicato alla tradizione della mitologia norrena. Ricordiamo inoltre che God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi con un trailer gameplay svelato al PlayStation Showcase di settembre.