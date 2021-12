Xbox Game Pass per PC: ai TGA 2021 saranno annunciati quattro nuovi giochi disponibili al lancio

Durante i The Game Awards 2021 saranno annunciati quattro nuovi titoli che saranno disponibili al lancio nell'abbonamento Xbox Game Pass per PC. A dare la notizia è stata Microsoft stessa, quindi possiamo considerarla come più che attendibile.

Di base Microsoft ha finto di trafugare un'email interna di Melissa McGamepass, in cui si parla dei quattro giochi. Sopra si può leggere: "Durante i The Game Awards annunceremo quattro titolo aggiuntivi che saranno dal lancio sul Game Pass per PC, oltre alla nostra già ricchissima lineup!"

Purtroppo, come potete vedere non ci sono suggerimenti di sorta su quali possano essere questi quattro titoli, a meno di non cercare di decifrarli dalla lunghezza dei "Redacted". Quindi non ci resta che aspettare i The Game Awards 2021 per conoscerli. L'evento, condotto da Geoff Keighley, si terrà tra la notte di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, alle 2:00 in punto. Dovrebbe essere formato da un pre-show di un'ora circa e da uno show di due ore.

I giochi PC che saranno inclusi al lancio nell'Xbox Game Pass nei prossimi mesi, conosciuti finora, sono: Total War: Warhammer 3, Redfall, Stalker 2: Heart of Chernobyl, Atomic Heart, Slime Rancher 2, A Plague Tale Requiem, Starfield, Pupperazzi, Space Warlord Organ Trading Simulator, Replaced, Somerville, Eiyuden Chronicle: Rising e Scorn