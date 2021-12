Windows: giochi Android direttamente da Google Play nel 2022

Google ha intenzione di consentire l'uso diretto di giochi Android su Windows a partire dal 2022, con un'integrazione nella forma di un'app Google Play per Windows che consentirà di giocare ai titoli mobile per Android in maniera nativa sul sistema operativo di Microsoft.

Nel corso del prossimo anno, ancora senza una data di uscita precisa, Google ha intenzione di rilasciare un'app Google Play funzionante su Windows, in modo da consentire l'uso di app e giochi Android direttamente sul sistema operativo per PC, senza dover passare da emulatori di terze parti.

"A partire dal 2022, i giocatori potranno utilizzare i loro giochi preferiti da Google Play su più dispositivi, passando direttamente da telefoni, tablet, Chromebook e, presto, PC Windows", ha affermato Greg Hartrell, product director di Google per Android e Google Play.

Giochi Android su Windows 11, nell'immagine

"Questo prodotto proveniente direttamente da Google porta i migliori giochi Google Play su già laptop e desktop e siamo emozionati di espandere la nostra piattaforma ad altri giocatori, che possano così provare i loro giochi Android preferiti in nuove maniere".

Sembra che l'app di Google Play per Windows sia un'iniziativa di Google stessa e non sia stata sviluppata in collaborazione con Microsoft o altri third party, e dovrebbe consentire anche il cross-save e la progressione incrociata tra smartphone e PC Windows. "Questa sarà un'app nativa di Windows distribuita da Google, che supporterà Windows 10 e superiori", ha spiegato Hartrell, "Non avrà a che fare con lo streaming".

D'altra parte, la convergenza tra Android e Windows è già in atto da tempo: al di là della grande diffusione di emulatori come BlueStack per i giochi, anche Microsoft ha iniziato a portare le app Android direttamente su Windows, con il nuovo sistema operativo che presenta anche un Sybsystem dedicato ad Android.