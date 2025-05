In Odd Dorable lo sviluppatore ha usato i disegni della figlia di 4 anni per la grafica

Ci sono genitori che appendono i disegni dei figli al frigorifero. Altri che li sfruttano online per ottenere cuoricini. Ma c'è chi, come Artur Latkovsky, ha scelto di collaborare con la figlia di 4 anni allo sviluppo di un videogioco. In che senso, vi starete chiedendo. Semplicemente ha usato i disegni della piccola per realizzare la grafica dell'avventura in prima persona Odd Dorable . Più precisamente, ogni elemento grafico del gioco è stato fatto dalla bimba (chiaramente è stato rilavorato dal genitore per adattarlo al contesto ludico).

Un'artista in erba

Il risultato è incredibilmente affascinante e genuino, come potete vedere nel video sottostante.

C'è la visione di una bimba di 4 anni che disegna principesse, alberi, arcobaleni e strane creature con le sue mani, senza i filtri degli adulti.

Latkovsky descrive Odd Dorable come un gioco di "esplorazione open-world con enigmi", in cui bisogna aiutare una principessa a ritrovare tutte le sue caramelle perdute. Difficile dire quali saranno i puzzle da risolvere, ma immaginiamo che non sia questo il punto, anche perché non crediamo che saranno complicati.

Sulla natura del progetto, lo sviluppatore ha spiegato in un post su Reddit che sta provando a includere nel gioco i disegni che sua figlia fa con il gesso sul cemento. Un altro esempio? Sua figlia ha disegnato un dinosauro con le ali da fata che fa la guardia a un razzo spaziale, che finirà nel gioco. Da notare che la piccola viene pagata in caramelle, come raccontato da Latkovsky, ma non ha orari lavorativi e ha la completa libertà creativa.

Inoltre, Odd Dorable non sarà lunghissimo, visto che sarà completabile in circa un'ora ed è stato pensato per essere molto "facile da digerire", immaginiamo per essere fruibile anche dai più piccoli. L'uscita è prevista per settembre 2025, in data ancora da destinarsi. Intanto potete andare ad aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam.