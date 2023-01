One Piece Odyssey: dimensioni del download e data di precaricamento svelate

PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni del download e la data di precaricamento di One Piece Odyssey sulle console PlayStation (ma immaginiamo che saranno simili anche sulle altre piattaforme, ossia PC e Xbox Series X e S). Per installare al gioco dovrete avere 31,823 GB di spazio liberi sull'hard di PS4 o 29,405 GB sull'SSD di PS5. I file potranno essere precaricati a partire dall'11 gennaio 2023, in previsione del lancio del 13 gennaio.

Non è stato svelato il motivo per cui ci sono differenze di dimensioni tra l'installazione della versione PS4 e quella PS5, anche se non è difficile pensare che molto dipenda dal più avanzato algoritmo di compressione della console più recente.

Per chi fosse interessato, il 10 gennaio 2023 sarà pubblicata una demo giocabile di One Piece Odyssey che consentirà di portare i progressi fatti nella versione completa.

Un nuovo RPG tratto dagli acclamati manga e anime di ONE PIECE, in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della serie!

Il famoso pirata Rufy, meglio noto come Rufy Cappello di paglia, sta navigando nel Nuovo Mondo insieme alla sua ciurma a caccia di nuove terre e avventure.

Costretto al naufragio da una violenta e improvvisa tempesta, approda su una lussureggiante isola tropicale circondata da un mare in perenne burrasca...

Separato dal resto della ciurma, Rufy si lancia in una nuova e grandiosa avventura alla ricerca dei suoi amici e di una via di fuga dall'isola!

Troverà ad attenderlo nuovi nemici, terrificanti forze della natura e innumerevoli altre sorprese!

Controlla i membri della ciurma di Cappello di paglia in un RPG classico ambientato nell'universo del famoso anime di ONE PIECE!

*Oltre a questo prodotto, sono disponibili anche ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition e altri contenuti digitali. Assicurati di non effettuare acquisti doppi.