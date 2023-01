Classifica Steam: Elden Ring primo tra i giochi, Call of Duty: Modern Warfare 2 secondo

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi. Nella prima settimana del 2023 (2 - 8 gennaio) Steam Deck si è classificato nuovamente al primo posto, seguito da Elden Ring e Call of Duty: Modern Warfare 2, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Di seguito la top 10 di Steam della scorsa settimana, che ricordiamo è stilata in base ai ricavi totali e non le unità vendute:

Steam Deck Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare 2 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Ready or Not EA Sports FIFA 23 God of War Project Zomboid

Elden Ring è il gioco che ha totalizzato le vendite maggiori su Steam nella prima settimana del 2023

Il podio è praticamente identico a quello delle scorse due settimane. Il rinnovato successo di Elden Ring su Steam si spiega facilmente: è stato in forte sconto durante i saldi invernali della piattaforma. Call of Duty: Modern Warfare 2 invece oltre a un piccolo sconto è anche uno dei titoli di punta degli ultimi mesi.

Al quarto posto troviamo Hogwarts Legacy, nonostante manchi ancora un mese alla sua data di uscita, con i preorder dunque che stanno andando alla grande. Del resto il GDR di Avalanche Software è primo tra i più desiderati di Steam, nonostante le polemiche su J.K. Rowling e il boicottaggio di alcuni utenti.

Il resto della classifica include gli evergreen degli ultimi mesi e anni, come Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, FIFA 23 e God of War. Anche le loro vendite hanno recentemente subito un boost grazie alle promozioni dei saldi invernali della piattaforma, terminati il 5 gennaio.