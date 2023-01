Joe Danger ora è giocabile gratuitamente da browser, regalato da Hello Games

Hello Games, lo studio di sviluppo di No Man's Sky, ha deciso di regalare Joe Danger, il suo primo gioco, da ora giocabile da browser sul sito ufficiale. Considerando che stiamo parlando di un bel gioco, ancora molto divertente, è sicuramente un bel dono.

Come specificato da Sean Murray, il capo dello studio, via Twitter, si tratta delle versioni complete di Joe Danger Touch e Infinity, con grafica migliorata. Potete giocarci su Mac, PC, Chromebook e Linux dal sito ufficiale.

Il gioco ci vede interpretare lo spericolato stuntman del titolo in una serie di livelli irti di ostacoli impossibili ed elementi variabili dello scenario, nel tentativo di eseguire le manovre più spettacolari e spericolate. 50 nuovi livelli e nuovi personaggi giocabili sono parte delle novità introdotte per questo nuovo capitolo da Hello Games.

All'epoca della recensione della versione PS3, Andrea Palmisano parlò di uno dei titoli migliori per la console portatile di Sony: "è un meraviglioso esempio di game design che sottolinea nuovamente, come se ce ne fosse bisogno, l'importanza di far convivere nell'industry videoludica spettacolari produzioni multimilionarie con progetti più semplici e limitati nelle risorse, ma in cui l'attenzione al gameplay e la voglia di sperimentare trovano la loro massima espressione."