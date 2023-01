Hideo Kojima pensa a Policenauts: aveva un seguito già pronto per l'avventura Konami

Hideo Kojima ha affermato su Twitter di pensare ancora a Policenauts, la sua vecchia avventura grafica fantascientifica che venne pubblicata inizialmente da Konami nel 1994 e per la quale aveva già preparato un seguito, che non venne però realizzato.

"Mi manca Policenauts in verità", ha scritto Kojima su Twitter, "Avevo completato la pianificazione, il setting, la storia, la sceneggiatura e i comandi ma erano gli anni 90. Dopo quello, mi sono dovuto trasferire in un altro dipartimento e la produzione completa venne posticipata".



Il gioco originale venne lanciato a luglio del 1994 su PC-9821, ricevendo poi dei port successivi per 3DO nel 1995 e per Sega Saturn nel 1996. Si trattava di un'avventura grafica in qualche modo simile a Snatcher come soluzione di gioco, molto improntata sulla narrazione sullo stile delle visual novel.

La storia riguardava un gruppo di agenti di polizia spaziale incaricati di mantenere la pace nella colonia orbitante Beyond e in particolare Jonathan, che viene creduto morto in seguito a un incidente nello spazio con una nuova tuta e riesce invece a sopravvivere e rimanere in stato di ibernazione per 25 anni, per poi risvegliarsi una volta recuperato.

A quanto pare, Kojima aveva pensato anche a un seguito e oggi si stupisce di come alcune tematiche che vennero elaborate all'epoca possano sembrare quasi attuali, come l'idea di una "compagnia privata che è andata nello spazio", cosa incredibile e fantascientifica negli anni 90 ma praticamente attuale ora.

Tuttavia, il game designer dovette occuparsi di altri progetti in seguito e Policenauts 2, che in base alle idee di Kojima si sarebbe incentrato forse sull'antagonista Tony Redwood, non si è mai concretizzato, nonostante l'autore continui a pensarci. Nel frattempo, Kojima Productions sta lavorando a Death Stranding 2 e si è da poco trasferita in una nuova sede.