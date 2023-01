Wanted: Dead, requisiti di sistema PC svelati per l'action dagli autori di Ninja Gaiden

Gli sviluppatori di Soleil hanno aggiornato la pagina Steam della versione PC di Wanted: Dead, svelandone i requisiti di sistema minimi e consigliati, che riportiamo di seguito.

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Processore: Intel i5 2500K

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 1060

DirectX: Versione 11

Spazio d'archiviazione: 50 GB

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Processore: Intel i7 2700K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda Video: NVIDIA RTX2060

DirectX: Versione 12

Spazio d'archiviazione: 50 GB

Come possiamo vedere si tratta di requisiti tutto sommato nella media, per quanto non vengano specificati i target di risoluzione e framerate raggiungibili con le configurazioni qui sopra. In particolare raggiungere quantomeno i 60 fps è sicuramente importante dato che parliamo di un action particolarmente frenetico.

Wanted: Dead è ambientato in una Hong Kong futuristica in salsa sci-fi. I giocatori vestono i panni di Hannah Stone, un cyborg e tenente della Zombie Squad, un team di élite che lavora senza badare troppo alle regole standard delle forze dell'ordine.

Il gioco, per stessa ammissione degli sviluppatori di Soleil, trae ispirazioni da classici del genere, come Bayonetta e Devil May Cry, e mira a offrire un sistema di combattimento profondo, condito con sequenze in slow-motion, meccaniche per mutilare gli arti avversari e tanto stile. Wanted: Dead sarà disponibile dal 14 febbraio 2023, anche su PS5 e Xbox Series X.