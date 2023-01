Windows 8.1 verso la fine: Microsoft chiude il supporto ufficiale

Windows 8.1 si avvia ormai al capolinea, con Microsoft che a partire da oggi, 10 gennaio 2023, ha chiuso il supporto ufficiale per il sistema operativo, il quale non riceverà più aggiornamenti ufficiali da parte della compagnia.

Di fatto, il sistema operativo in questione non è dunque più supportato da Microsoft, che chiude con oggi tutti i possibili aggiornamenti, sia per quanto riguarda i contenuti che le questioni tecniche e di sicurezza, cosa che potrebbe aprire possibili falle o instabilità per il sistema.

D'altra parte, Windows 8.1 è stato lanciato nell'ottobre del 2013 e, da allora, sono uscite altre due versioni successive del sistema operativo Microsoft. Secondo i dati di Statcounter, attualmente solo il 2,59% dei PC in tutto il mondo utilizza ancora Windows 8.1, dunque si tratta di un sistema operativo alquanto obsoleto e non molto utilizzato.

In ogni caso, per coloro che utilizzano ancora Windows 8.1 è possibile passare gratuitamente a Windows 10 sfruttando la stessa chiave di attivazione, cosa che comporta altri anni di supporto su quest'ultimo sistema operativo, prima dell'eventuale passaggio a Windows 11, a patto che si abbia l'hardware compatibile.

Nel frattempo, ieri è stato fermato il supporto esteso a Windows 7 Pro ed Enterprise, che non riceveranno più aggiornamenti ufficiali da parte di Microsoft, la quale a partire da quest'anno sembra aver chiuso diversi ponti con il passato.