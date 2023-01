One Piece: video confronto su PS5, PS4 e Pro svela risoluzione e framerate

ElAnalistaDeBits oggi ha pubblicato un video che mette a confronto One Piece Odyssey su PS5, PS4 e PS4 Pro, svelando risoluzione, framerate e le varie differenze tra ogni console, sulla base della demo disponibile da oggi.

Su PS5 One Piece Odyssey offre due modalità grafiche. Il preset Quality offre una risoluzione di 2160p e framerate a 30 fps. Con la modalità Performance il framerate sale a 60 fps, a discapito della risoluzione che scende a 1080p. Sia su PS4 che su PS4 Pro invece il gioco gira a 1080p e 30 fps.

Stando alle analisi dello youtuber, la versione PS5 di One Piece Odyssey mostra texture, draw distance, vegetazione, anti-aliasing e ombre di qualità migliore. Tuttavia le differenze sono difficili da notare per via dello stile artistico utilizzato per il gioco, inoltre ElAnalistaDeBits ha trovato insufficiente la modalità Performance considerando la risoluzione 1080p. Sempre sull'ammiraglia di casa Sony sono stati notati dei problemi di stuttering appena percettibili.

Le versioni PS4 e PS4 Pro sono praticamente identiche, con la seconda che può vantare una nitidezza migliore al netto della risoluzione di base identica. Anche sulle console old gen sono stati notati dei problemi di stuttering, seppur non particolarmente invasivi.

In conclusione, ElAnalistadeBits è soddisfatto della versione PS4 base di One Piece Odyssey, ma molto meno di quelle PS4 Pro e PS5 da cui si aspettava miglioramenti maggiori.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 anche per PC, Xbox Series X|S e One. La demo è disponibile da oggi su PlayStation e Xbox.