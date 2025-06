Dune: Awakening è confermato per PS5 e Xbox Series, ma quando esce? Funcom dà un periodo

Dune: Awakening ci porta nel deserto di Arrakis e, in un formato MMO, ci permette di vivere una versione alternativa delle grandi avventura narrate nei romanzi, sopravvivendo il più possibile sotto il sole e in mezzo ai vermi delle sabbie. Tutto questo però è a disposizione solo dei giocatori PC, almeno per il momento, visto che le versioni console (PS5 e Xbox Series X | S, precisamente) sono sì state confermate ma ancora non pubblicate.

Il periodo di uscita di Dune: Awakening su console

Parlando con IGN USA, Funcom ha confermato che le versioni console di Dune: Awakening non saranno pronte prima della fine dell'anno. Dovremo attendere almeno fino al 2026, ma ancora non c'è un periodo di uscita preciso, quindi il videogioco potrebbe essere pronto a gennaio così come a dicembre. Considerando che la dichiarazione è molto generica, potremmo supporre che i primi mesi del 2026 siano da escludere.

Inoltre, non è stata fornita alcuna spiegazione riguardo al "ritardo" delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S: forse si tratta di problemi tecnici e il team preferisce avere tutto il tempo di ottimizzare l'MMO per console o forse semplicemente sa di non avere la forza produttiva per supportare più versioni in questa prima e delicata fase di distribuzione.

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Dune: Awakening.