Nintendo Switch 2, un video confronta durata della batteria, tempi di caricamento e molto altro con Switch 1

Infatti, il filmato non si limita a paragonare solo le prestazioni dei giochi, ma anche vari aspetti, come la durata della batteria, i tempi di caricamento del sistema operativo e per l'avvio del software e persino il Dock, i Joy-Con e il Pro Controller e la compatibilità con varie periferiche, inclusi il DualSense di PS5 e il controller di Xbox.

Non solo giochi

Tralasciando le performance, che come abbiamo già visto in molti altri video simili sono ovviamente superiori a quelle di Switch 1, Nintendo Switch 2 risulta migliore anche in vari altri aspetti, ma non in tutti i casi. Ad esempio, i tempi di caricamento per l'accensione e l'uscita dalla modalità riposo sono leggermente più lunghi, mentre la batteria tende a durare di meno rispetto a Switch 1 e, sopratutto, Switch OLED (almeno in un test dove tutte e tre fanno girare The Legend of Zelda: Breath of the Wild).

Altri elementi invece, sono migliorati tantissimo: in particolare l'eShop su Nintendo Switch 2 carica molto più velocemente e le varie sezioni e non mostra i vistosi rallentamenti di Switch 1, la base estrabile per posizionarla sul tavolo è molto più grande e stabile, mentre il Wi-Fi 6 offre tempi di download potenzialmente molto più brevi rispetto al Wi-Fi 5.

E voi, avete già acquistato Nintendo Switch 2? E se sì, che impressioni vi siete fatti sulla nuova console di Nitnendo dopo i primi giorni di utilizzo?