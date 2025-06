Nintendo Switch 2, le cose da fare dopo aver acquistato la console

Nintendo Switch 2 è finalmente disponibile nei negozi di tutto il mondo e ha tutto il necessario per replicare il successo del suo predecessore. La nuova console della grande N rappresenta un'evoluzione naturale di quanto già visto con Nintendo Switch, mantenendo la sua versatilità unica. Si tratta di un dispositivo portatile, che all'occorrenza può trasformarsi in una console fissa, collegabile a un televisore o un monitor tramite il Dock incluso nella confezione. Sebbene condivida molti punti in comune con il modello precedente, Nintendo Switch 2 introduce diverse novità e caratteristiche peculiari che è bene conoscere. Per questo motivo, abbiamo preparato una serie di suggerimenti su cosa fare subito dopo aver tirato fuori la vostra nuova console fiammante dalla confezione.

Aggiornamento del sistema operativo La prima cosa che tutti vogliono fare dopo aver acquistato una nuova console è, ovviamente, giocare. Purtroppo, nel 2025 il concetto di "plug and play" è ormai, sotto diversi aspetti, un ricordo del passato. Questo vale anche per Nintendo Switch 2, quindi il primissimo passaggio, appena tirata fuori dalla confezione, è armarsi della password della rete Wi-Fi o di un cavo Ethernet da collegare al Dock, perché è necessario scaricare subito un aggiornamento del sistema operativo della console. Questo aggiornamento è indispensabile, indipendentemente dal fatto che intendiate tenere la console costantemente connessa a Internet o meno, poiché sblocca alcune delle sue funzioni principali, inclusa la possibilità di avviare i giochi. Insomma, senza questo update, la console rischia di essere solo un costosissimo fermacarte.

Trasferire i dati dal vostro Switch 1 Una volta completato l'aggiornamento di sistema, volendo è possibile trasferire i dati da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2, permettendo di importare giochi in formato digitale, progressi di gioco, profili utente, catture di immagini e video e impostazioni personalizzate, evitando di dover ricominciare da zero. I Joy-Con 2 Se avete già acquistato la console, al primo avvio verrà chiesto se si desidera effettuare il trasferimento dei dati. A questo punto sarà sufficiente seguire i passaggi indicati a schermo, collegare l'account Nintendo e avviare il trasferimento tramite comunicazione locale, posizionando le due console vicine tra loro. È possibile anche portarsi avanti con il trasferimento prima di acquistare Nintendo Switch 2, caricando i dati sul server. Per farlo, basta accendere Nintendo Switch e andare su Impostazioni di sistema → Sistema → Trasferimento di sistema, selezionando l'opzione "Non ho ancora una console Nintendo Switch 2". I dati resteranno archiviati per un massimo di un anno, pronti per essere scaricati sulla nuova console.

Configurazione iniziale L'ultimo passaggio fondamentale prima di iniziare a giocare è completare la configurazione della console al primo avvio. Come già detto, i primi passaggi consistono nel collegare la console alla rete e scaricare l'aggiornamento di sistema. Se avete già effettuato il trasferimento dei dati da Nintendo Switch, la maggior parte delle impostazioni saranno già pronte, poiché verranno importate dalla precedente console. Nonostante questo, ci sono alcune opzioni che vale la pena controllare, in particolare quelle relative allo schermo. Se disponete di un TV o monitor compatibile, assicuratevi che sia presente la spunta sulla voce "Uscita a 120 Hz", permettendo di superare il limite dei 60 fotogrammi al secondo nei giochi supportati. È utile anche verificare se la "Modalità a bassa latenza automatica" sia selezionata, per ridurre il tempo di risposta tra console e schermo. Infine, potete decidere se attivare l'HDR sempre, solo per i giochi supportati oppure disattivarlo completamente. A questo proposito, vi suggeriamo anche di regolare subito l'HDR tramite l'apposita opzione: è un'operazione che richiede un paio di minuti e potenzialmente migliora molto la resa dei colori.

Gestione della batteria Tra le novità introdotte nelle impostazioni di sistema di Nintendo Switch 2, c'è la possibilità di limitare la ricarica della console. Attivando questa opzione, la ricarica si interromperà automaticamente una volta raggiunto il 90%, evitando di stressare inutilmente la batteria. Nintendo Switch 2 Welcome Tour, la recensione del tour interattivo di Nintendo Switch 2 Questa funzionalità, già presente su molti dispositivi come smartphone, laptop e console portatili, è pensata per ridurre l'usura della batteria nel tempo e prolungarne la durata complessiva. Le batterie agli ioni di litio, come quelle utilizzate per Nintendo Switch 2, tendono a degradarsi progressivamente a causa di vari fattori, tra cui i cicli di carica completi. Infatti, una ricarica fino al 100% sottopone la batteria a un maggiore stress, con conseguenze negative nel lungo periodo. Per questo motivo, vi consigliamo di attivare questa opzione fin da subito. Potete trovarla nel menu Impostazioni di sistema → Sistema → Interrompi la ricarica al 90% circa.

Impostare un PIN per lo sblocco e il controllo parentale Se portate spesso con voi Nintendo Switch 2 fuori casa, potrebbe essere una buona idea impostare un PIN di sblocco per proteggere l'accesso alla console. In caso di smarrimento o furto, questa misura impedirà a chiunque di accedere ai vostri giochi e, soprattutto, ai dati sensibili del vostro account Nintendo. Potete attivare questa opzione andando su Impostazioni di sistema → Sistema → Blocco della console. Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, uno dei giochi di lancio della console Come per Nintendo Switch, anche la nuova console offre una serie di impostazioni per il controllo parentale, utili per monitorare l'attività di gioco dei bambini. È possibile impostare un limite di ore di utilizzo giornaliero e bloccare l'avvio di giochi per adulti, garantendo un ambiente di gioco sicuro. Queste impostazioni non vengono gestite direttamente dalla console, ma tramite l'app Filtro famiglia per Nintendo Switch, disponibile per smartphone e tablet. Potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store per dispositivi Android o dall'App Store per dispositivi Apple. Una volta installata, basterà collegarla alla console e configurare le opzioni di controllo desiderate.

Non avete giochi per Nintendo Switch 2? Provate le demo e i free-to-play Avete acquistato Nintendo Switch 2, volete mettere alla prova la console, ma non avete ancora acquistato nessun gioco? Nessun problema, nel frattempo potete scaricare gratuitamente delle demo dall'eShop, il negozio digitale della console, oppure provare un gioco free-to-play, ovvero gratuito con eventuali acquisti in-game opzionali. Fortnite è gratis ed è perfetto per testare subito la potenza di Switch 2 Al momento, la selezione di titoli esclusivi per Nintendo Switch 2 non è vastissima, ma è normale, considerando che la console è arrivata sul mercato da pochissimi giorni. Tuttavia, il catalogo di demo e giochi gratuiti crescerà nel tempo con nuovi contenuti. Tra quelli già disponibili, vi segnaliamo il sempre popolare Fortnite, ottimizzato per la nuova console, e la demo di Street Fighter 6.

I nuovi vantaggi di Nintendo Switch Online: upgrade gratis e classici del GameCube Contestualmente a Nintendo Switch 2, sono state presentate alcune novità per Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento di Nintendo, disponibile a partire da 3,99 euro per 30 giorni di iscrizione. Tra le nuove funzionalità spicca GameChat, una chat vocale integrata nella console che permette di comunicare con fino a 12 utenti. Questa funzione sarà gratuita per tutti fino al 31 marzo 2026, dopodiché diventerà un'esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online. I Joy-Con 2 di Switch 2 possono essere usati come il mouse di un PC Tuttavia, le novità più interessanti riguardano Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, la versione avanzata del servizio, disponibile a 39,99 euro l'anno. Gli iscritti possono accedere senza costi aggiuntivi al catalogo di giochi per Nintendo GameCube, riscoprendo classici come The Legend of Zelda: The Wind Waker e F-Zero GX. Inoltre, possono scaricare gratuitamente gli upgrade alle Nintendo Switch 2 Edition di alcuni giochi, tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, che altrimenti costerebbero 9,99 euro l'uno.

Cosa sono le schede di gioco virtuali? Con l'arrivo di Switch 2, Nintendo ha introdotto un nuovo sistema per la gestione delle copie digitali di giochi e contenuti acquistati tramite l'eShop: le "schede di gioco virtuali". In pratica, questa funzione trasforma i software scaricabili in cartucce digitali, offrendo una serie di vantaggi, ma anche alcune limitazioni. Nintendo presenta le schede di gioco virtuali per Nintendo Switch 1 e 2: come funzionano? Grazie a questa nuova struttura, è possibile trasferire le schede di gioco virtuali tra una console e un'altra, oppure prestarle per 14 giorni a un amico del proprio Gruppo Famiglia. Questo elimina la necessità di gestire account principali e secondari per condividere i giochi. Tuttavia, il sistema impedisce di giocare simultaneamente allo stesso titolo su due console diverse con una sola copia, a meno di utilizzare un complesso sistema di licenze digitali.

Capire la differenza tra scheda di gioco e scheda con chiave di gioco Assieme a Switch 2, l'azienda ha fatto debuttare un nuovo formato di giochi fisici chiamato "scheda con chiave di gioco", che si affianca alle tradizionali "schede di gioco". La differenza principale è che queste cartucce non contengono alcun file, ma funzionano come una chiave di licenza per scaricare l'intero software da Internet. Le schede con chiave di gioco si riconoscono per via di questa dicitura sulla confezione Il vantaggio di questo sistema è che, a differenza delle copie digitali acquistate dall'eShop, le schede con chiave di gioco non sono legate a un account Nintendo, quindi possono essere prestate agli amici o rivendute. Tuttavia, lo svantaggio è che il gioco deve essere scaricato completamente prima di poter essere avviato e, per giocare, la scheda deve essere sempre inserita nella console. Per riconoscere un gioco venduto in questo formato, basta controllare la parte inferiore della copertina, dove è presente un avviso che indica la necessità di scaricare il software. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alle schede con chiave di gioco.