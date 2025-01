Netmarble F&C è la prima compagnia videoludica a licenziare nel 2025

I dipendenti della software house sono passati da circa 80 a 60, per un riduzione complessiva di circa un quarto della forza lavoro . Alcuni dei lavoratori rimossi dal progetto sono stati trasferiti, a partire dal 3 gennaio, ad altri team di sviluppo responsabili di giochi come " The Seven Deadly Sins: Grand Cross " e " The Seven Deadly Sins: Origin ". Altri, invece, sono stati sospesi e sono in attesa di essere ricollocati.

Ristrutturazione

Demis Re:Born è stato annunciato nel 2023 ed è stato promosso da Netmarble in diverse occasioni, in particolare durante la fiera di videogiochi G-STAR, tenutasi a Busan nel novembre 2023. Il cambio di direttore artistico, avvenuto lo scorso anno, pare però aver prodotto dei grossi problemi per il gioco, con una modifica sostanziale dello stile visivo, ora orientato a un pubblico più adulto, e la nascita di uno scontro all'interno del team. La data d'uscita stessa del gioco è stata posticipata, passando dalla seconda metà del 2024 alla seconda metà del 2025.

Un insider del settore, informato sulle vicende di Netmarble, ha dichiarato: "Le persone che hanno ricevuto la comunicazione di sospensione considerano questa situazione come una forma di pressione per lasciare l'azienda. Il progetto non è stato cancellato, ma la riduzione significativa del personale avrà probabilmente un impatto sul lancio."

A riguardo, un rappresentante di Netmarble F&C ha spiegato: "Abbiamo effettuato una riorganizzazione per ridefinire Demis Re:Born e affrontare il problema della carenza di personale nei giochi basati sull'IP di The Seven Deadly Sins. La maggior parte del personale è stata trasferita a quei progetti per migliorare l'efficienza dei team che si occupano degli stessi. Demis Re:Born è ancora previsto per il lancio entro quest'anno e, se necessario, rafforzeremo il team per garantire che lo sviluppo e il calendario non subiscano ulteriori ritardi."