Troppi remake e poche novità? Ditelo alla pila di giochi non ancora avviati che abbiamo qui accanto

Si tratta di critiche comprensibili da un certo punto di vista, ma che alle volte tendono a cadere nel banale e nelle frasi fatte . Parliamo del solito vecchio discorso del "non fanno più giochi nuovi", "non c'è alcuna innovazione" e via dicendo.

Con l'arrivo di questi rumor ovviamente arrivano rapidamente varie critiche , legate anche al fatto che i remake in questione sono probabilmente di titoli PS4, comunque accessibili su PS5 nella loro versione originale che è spesso più che degna ancora oggi (pensiamo ad Until Dawn ), e probabilmente non sono remake che cambiano sensibilmente i contenuti, ma propongono solo un rifacimento grafico che non fa gridare al miracolo.

Che sia tutto vero o meno, non è qualcosa che stupisce visto che Sony ha già dimostrato di voler dare fondo ai propri giochi più recenti per rimpolpare il listino di giochi in uscita a breve termine, probabilmente anche per coprire i buchi generati dalla mancanza di first party di peso.

Per l'ennesima volta sono iniziati a circolare nuovi rumor secondo i quali sono in arrivo nuovi remake da parte di Sony Interactive Entertainment . La fonte è il leaker che ha svelato in anticipo l'annuncio della versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut e per questo si tende a dargli un minimo di fiducia.

I remake sono una parte insignificante del mercato

Joel vi suona una canzone rimasterizzata

Prima di tutto, i remake sono una piccola parte del mercato videoludico. Semplicemente, i remake sono realizzati a partire da titoli famosi e che hanno avuto successo, quindi tendono ad attirare l'occhio dei giocatori con facilità e ricevono grandi pubblicità, visto che sono realizzati da grandi editori. Il problema quindi è che i remake alle volte tolgono spazio mediatico ai giochi nuovi, ma di certo non ne causano la scomparsa.

Inoltre, che piaccia o meno, i remake e le remaster sono sempre più una necessità per molti editori e gli stessi team, che nel mezzo di progetti sempre più grossi, costosi e impegnativi da produrre devono rientrare dei costi di sviluppo. Remake (i più semplici, perlomeno) e le remaster sono la via più ovvia. E no, i soldi che vanno su un remake non vengono direttamente tolti a un progetto nuovo con idee incredibili e di qualità fantasmagorica. Le remaster sono un investimento extra.

Ricordiamo poi la regola d'oro: se non lo volete, non compratelo. Se i remake arrivano è perché vi è una parte del pubblico che li vuole, anche perché ci sono sempre nuovi giocatori che preferiscono acquistare il remake per PS5 piuttosto che la versione PS4, solo perché la grafica è più bella. Si può non essere d'accordo, ma è volgare insultare altri giocatori perché hanno gusti e necessità differenti.

Inoltre, e questo lo chiediamo in modo genuino, davvero c'è qualcuno che pensa che vi siano troppi remake e non escano abbastanza giochi nuovi? Perché detto così sembra che più e più volte vi siate ritrovati a voler comprare un gioco e non abbiate trovato nulla da acquistare tranne nuovi remake. Chi scrive (che viene pagato anche per giocare videogiochi, ricordiamo) ha una lista di giochi acquistati con lo sconto e ancora non avviati troppo lunga e non vuole nemmeno mettersi a elencare i prodotti appena usciti che vuole "per certo" acquistare, appena ne avrà modo. Dove lo trovate il tempo? Avete accesso alla stanza dello spirito e del tempo (RIP Toriyama)?

Infine, l'appello anticipato prima. Credete che non ci siano più idee originali? Forse in un certo senso potreste anche avere ragione, se siete molto selettivi sul concetto di originalità. La soluzione? Comprate gli indie. Costano pure di meno. Sia chiaro, sappiamo che chi sta leggendo queste righe compra gli indie, quindi in realtà dovremmo farvi una richiesta diversa. Volete meno remake? Spiegate ai vostri amici che non leggono perché non dovrebbero comprare i remake e suggeritegli un bell'indie, che gli possa piacere. Se poi vi rispondono che non gli piacciono tutti gli indie a prescindere, come se 'indie' fosse un genere, avete il permesso di schiaffeggiarli. Non si devono insultare gli altri per i loro gusti, ma a tutto c'è un limite.