Until Dawn torna su PS5 e PC con una serie di novità che vanno oltre la nuova grafica

L'originale, ricordiamo, ci porta in una baita di montagna dove - un anno prima - una ragazza era scomparsa. I suoi amici ritornano per ricordarla e superare il lutto, ma l'oscurità nasconde minacce dietro ogni angolo. Until Dawn è un'avventura cinematografica a base di Quick Time Events, ovvero scene interattive nelle quali premere il pulsante giusto con tempismo corretto, e scelte narrative che determinano la vita o la morte dei vari personaggi. La versione per PS5 e PC, però, sarà identica?

I rumor lo avevano anticipato e durante lo State of Play del 31 gennaio 2024 è stato confermato da Sony: Until Dawn ritornerà su PC e PS5 , in una versione "riprogettata e migliorata". Cosa possiamo però aspettarci esattamente da questo gioco horror?

Infine, viene spiegato che Until Dawn avrà anche una nuova colonna sonora , realizzata dal leggendario compositore horror Mark Korven (Cube - Il cubo, The Witch, The Border...), e nuove musiche non originali.

Per quanto riguarda la trama , invece, viene confermato che l'obiettivo è non modificare l'intreccio originale, ma al tempo stesso il team ha colto l'occasione per approfondire alcune parti. Nuovamente non abbiamo ulteriori dettagli, quindi è anche possibile che le modifiche siano veramente minime e che questa sia una dichiarazione più di circostanza che una conferma di seri cambiamenti.

Inoltre, questa versione di Until Dawn proporrà una nuova visuale in terza persona . Si tratta di un cambio netto rispetto alla versione originale che proponeva visuali fisse predefinite a seconda della scena. È un elemento molto rilevante per l'esperienza finale: una visuale più ravvicinata potrebbe aumentare il senso di claustrofobia e ansia di certe scene, oltre a rendere gli spostamenti più naturali (durante i cambi di visuale fissa spesso i controlli fanno fare strane piroette ai personaggi).

Tramite il PlayStation Blog, viene spiegato che Until Dawn è in sviluppo con Unreal Engine 5 e che il team lo sta ricostruendo con i più recenti strumenti e le tecniche di attuale generazione. Ci saranno nuove e migliorate animazioni basate sulla recitazione degli attori originali e personaggi, ambienti e VFX sono stati potenziati. Già il trailer permetteva di notare vari miglioramenti visivi, quindi non siamo sorpresi da queste dichiarazioni.

Il senso di questa remaster, remake o quel che è

Non mancano vari congegni mortali tipici degli horror in Until Dawn

Siamo certi che per alcuni giocatori, ormai subito pronti a scendere in campo con torce e forconi per ogni remaster e remake come se fosse la causa di ogni male, questa versione di Until Dawn è l'ennesimo pessimo e inutile progetto. Prima di tutto, ora come ora è impossibile arrivare ad alcuna conclusione, visto che abbiamo potuto vedere solo un trailer compresso fino all'inverosimile da YouTube (che con le scene scure fa sempre danni e Until Dawn è pura oscurità, quindi...).

Secondariamente, non abbiamo alcuna voglia di far cambiare idea a tali persone. Possiamo però comunque ragionare sul senso di questa remaster, remake o come volete chiamarlo.

Chi vivrà? Lo deciderete voi in Until Dawn

Prima di tutto, vi è sempre il solito motivo: pubblicare una versione nuova di un "vecchio" gioco è il modo migliore per rilanciarlo. Vi saranno svariati proprietari di PS5 che non hanno ancora recuperato la versione PS4 e, all'idea di avere una versione nativa e graficamente potenziata per PS5, preferiranno spendere di più per il miglior Until Dawn sulla piazza. Se il gioco fosse invece rimasto nascosto nei meandri del PS Store, quei giocatori non l'avrebbero nemmeno preso in considerazione.

Il vero motivo però è un altro e lo sappiamo. Until Dawn diventerà un film e Sony può in questo modo raddoppiare il guadagno. L'uscita del gioco e i nuovi fan che attirerà causeranno file più lunghe al botteghino e, al contrario, dopo che il film sarà stato pubblicato gli spettatori diventeranno videogiocatori e acquisteranno il gioco. Lo abbiamo visto anche con la serie TV di The Last of Us, che ha causato un'impennata di vendite del gioco.