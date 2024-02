Satisfactory lascerà l'accesso anticipato nel 2024: ha già venduto 5,5 milioni di copie

Satisfactory è in sviluppo dal 2019 e in questo periodo ha pubblicato otto importanti aggiornamenti agli acquirenti. La versione 1.0 includerà la versione completa della storia del gioco insieme a una "mare" di nuove funzionalità, ha dichiarato Coffee Stain in un comunicato stampa.

Le parole del team

"Dalla recente impresa di vendita all'aggiornamento all'Unreal Engine 5, gli anni di sviluppo e i feedback dei nostri giocatori più affezionati si sono accumulati per arrivare alla versione 1.0. Da quando abbiamo pubblicato l'aggiornamento 5 nel 2021, ci siamo concentrati sulla realizzazione di aggiornamenti che hanno cambiato il gioco e contemporaneamente abbiamo lavorato sui contenuti verso la 1.0. Con la pubblicazione dell'aggiornamento finale 8, l'intero team sta lavorando insieme per finalizzare il gioco e non vediamo l'ora di condividerlo con i nostri giocatori", ha dichiarato Snutt Treptow, community manager di Coffee Stain Studio, in un comunicato stampa.