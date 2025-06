vivo X200 FE arriva in Italia: tutta l’esperienza flagship in formato compatto

Il nuovo smartphone unisce potenza, design premium e fotografia ZEISS in un corpo sottile, con aggiornamenti garantiti per 5 anni.

vivo ha annunciato oggi il lancio ufficiale in Italia del nuovo X200 FE, smartphone compatto e potente che porta l'esperienza premium della serie X a un pubblico ancora più ampio. Pensato per rispondere alle esigenze degli utenti italiani, il dispositivo unisce un design sofisticato, fotografia avanzata e prestazioni di alto livello, in un formato più sottile e maneggevole. Dotato del chip MediaTek Dimensity 9300+ e di una batteria BlueVolt da 6500 mAh con ricarica FlashCharge da 90W, X200 FE promette fluidità e autonomia anche per gli utenti più esigenti. Il display ZEISS Master Color da 6,31" con luminosità fino a 5000 nit e supporto 1.5K offre una visione immersiva anche in pieno sole, mentre la protezione IP68/IP69 lo rende pronto a ogni sfida quotidiana.

Fotografia ZEISS e aggiornamenti garantiti Il comparto fotografico è il fiore all'occhiello dello X200 FE: la tripla fotocamera ZEISS include un teleobiettivo da 50 MP ottimizzato per scatti in modalità Palco, ideale per concerti ed eventi live. La fotocamera principale da 50 MP introduce la modalità Street Photography, per catturare l'autenticità urbana, mentre la luce Studio-Quality Aura Light adatta temperatura e intensità per ritratti perfetti in ogni contesto. vivo X200 FE X200 FE è anche il primo smartphone vivo a rispettare pienamente le nuove direttive europee in tema di trasparenza e sostenibilità: 5 anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza garantiti, con etichettatura informativa avanzata per il consumatore.

Disponibilità e prezzo Oltre alla potenza e alla qualità fotografica, vivo X200 FE si distingue anche per il suo design ergonomico e resistente, con linee sottili e una scocca realizzata per offrire una presa salda e confortevole. La certificazione IP68/IP69 garantisce resistenza a polvere e immersioni, mentre il pannello frontale sfrutta il vetro ad alta trasparenza per esaltare la resa cromatica e la nitidezza del display. Le finiture Black Luxe e Blue Breeze sono state progettate per adattarsi a ogni stile, con una scelta estetica che abbina eleganza e freschezza. L'esperienza d'uso è ulteriormente arricchita da funzionalità smart pensate per la vita di tutti i giorni. Dalla modalità Smart Eye Protection 2.0, che riduce l'affaticamento visivo, fino all'intelligenza artificiale integrata nella fotocamera per ottimizzare gli scatti in tempo reale, ogni dettaglio è stato curato per offrire una flagship experience accessibile e duratura. Con l'arrivo di X200 FE, vivo consolida il suo impegno verso l'innovazione sostenibile, mettendo al centro l'utente e il ciclo di vita del dispositivo.