I vivo V50 e V50 Lite debuttano in Italia: fotografia ZEISS e batteria da record

Il V50 è stato progettato per combinare eleganza e praticità. Il display Quad Curved crea un effetto edge-to-edge per un'esperienza visiva immersiva, ideale per la visione di contenuti multimediali e per il gaming. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni esclusive , Mist Purple e Satin Black, entrambe pensate per offrire un look sofisticato e minimalista.

Se a questo aggiungiamo un pannello AMOLED da 6,77 pollici , una batteria da 6500mha accompagnata da Dimensity 6300, un processore solitamente non energivoro, potremmo avere tra le mani un device in grado di durare per tutta la giornata e oltre in qualunque condizione di uso e capace persino di portare a casa scatti di tutto rispetto. Il tutto a circa 300 euro.

Il V50, infatti, è già in vendita, con la versione Lite attesa per aprile. Se il primo telefono vuole attaccare la fascia media, i modelli più economici due vogliono attaccare il mercato con un prezzo aggrssivo, soprattutto considerando le loro caratteristiche tecniche. Il reparto fotografico, infatti, sembra davvero performante per questa fascia di prezzo , grazie al sensore Sony da 50MP e l'intervento dell'IA sulle immagini per regolare luci e pulire il risultato finale.

La sorprendente sottigliezza del V50

Il primo impatto col V50 è stato decisamente positivo. Il telefono, infatti, è molto sottile e i bordi arrotondati gli danno un aspetto elegante e una maneggevolezza davvero piacevole. L'ottimo pannello contribuisce a dare l'impressione di avere tra le mani un telefono di fascia più alta.

Il profilo ultrasottile del V50

La batteria da 6000mha e lo Snapdragon 7 Gen 3 dovrebbero garantire ottime prestazioni senza per questo rischiare di rimanere senza carica. In quel caso, comunque, i 90w di ricarica rapida potrebbero dare in pochi minuti sufficiente energia per completare ogni incarico rimasto. Incarico da svolgere quasi in ogni condizione climatica, dato che le certificazioni Ip68 e Ip69 dovrebbero garantire la salute del telefono in ambienti molto differenti da quelli ottimali.

Ad elevare ulteriormente il pacchetto ci pensa il comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Zeiss. vivo, infatti, ci tiene a sottolineare come loro non usino "solamente" le lenti del celebre produttore tedesco, ma lavorano a stretto contatto con loro, in modo da integrare sistemi e tecnologie per tirare fuori il meglio dalle nostre foto. Quindi non solo 3 obiettivi da 50MP, ma anche la nuova AI Aura Light Portrait 2.0, una sorta di flash intelligente in grado di valorizzare i nostri ritratti, e l'IA applicata sia all'elaborazione dell'immagine, come Ritaglio Live e AI Eraser, ma anche per catalogare gli scatti.

Anche in condizioni di luce difficili come quelle presenti durante l'evento milanese il telefono ha restituito foto dettagliate, ritratti definiti e "giocando" con AI Aura Light Portrait 2.0 era possibile creare ritratti più complessi rispetto a quelli classici, in grado di sottolineare di volta in volta la figura o le espressioni del viso. Sarà quindi interessante vedere come questo modello si comporterà nei confronti del "fratello maggiore" x200, che abbiamo appena recensito e lo abbiamo incoronato come uno dei migliori cameraphone sul mercato.