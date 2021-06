Valorant Mobile annunciato ufficialmente da Riot Games

Valorant Mobile è stato annunciato ufficialmente da Riot Games, sebbene il team di sviluppo non abbia fornito per il momento alcun dettaglio su questa riduzione del gioco per i dispositivi iOS e Android.

Ad aprile si vociferava che Valorant potesse arrivare anche su console e mobile, e la notizia ha trovato dunque una conferma, sebbene ancora non ci siano ancora riferimenti al possibile debutto su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

È plausibile che Riot Games voglia fornire i primi dettagli su Valorant Mobile nel corso dell'E3 2021 o comunque nell'ambito di uno dei tanti appuntamenti che si terranno a giugno (vedi il nostro speciale su conferenze ed eventi).

Quel che è certo è che questo tipo di strategia non è nuova per l'azienda californiana, che già con League of Legends: Wild Rift ha provato a portare su mobile il suo più grande successo.

Nel caso di Valorant parliamo di uno sparatutto che può contare su ben 14 milioni di giocatori mensili di media, e che punta a espandere ulteriormente la propria base d'utenza approdando su App Store e Google Play.