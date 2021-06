Esclusive PS5 e PS4 su PC, il capo di PlayStation Studios chiarisce la questione

Qual è la strategia di Sony per quanto concerne l'arrivo delle esclusive di PS5 e PS4 su PC? Lo ha spiegato in un'intervista Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios.

Hulst ha parlato di come la conversione di Horizon Zero Dawn sia stata un successo, e di come Days Gone abbia appena concluso lo stesso percorso, in attesa di Uncharted 4: Fine di un Ladro, indicato da Sony in una presentazione interna.

"Siamo ancora agli inizi della pianificazione su PC", ha spiegato il capo dei PlayStation Studios, "e Horizon Zero Dawn è stato un grande successo. Penso che ciò dimostri la voglia che i possessori di altre piattaforme nutrono nei confronti dei contenuti legati all'ecosistema PlayStation, il loro desiderio di provare questo straordinario catalogo di giochi."

"Voglio tuttavia sottolineare che PlayStation resterà il luogo migliore per giocare con i titoli prodotti da PlayStation Studios dal day one. Abbiamo grande considerazione per gli utenti PC e continueremo a pensare ai momenti giusti per lanciare ogni titolo."

"Bend Studio ha appena pubblicato la versione PC di Days Gone, lo scorso 18 maggio, dunque parliamo di una distanza di circa due anni rispetto alla pubblicazione originale del gioco su PlayStation 4."

"Naturalmente spero che tanti nuovi fan possano apprezzare il gioco, alla fine è quello il nostro obiettivo: raggiungere nuovi giocatori che non hanno ancora potuto sperimentare le grandi storie, i personagi e i mondi che abbiamo creato."

"Il fatto di pubblicare i nostri titoli su PC non metterà mai in secondo piano la determinazione che abbiamo nello sviluppare una straordinaria line-up di grandi giochi per console."