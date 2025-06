Il monitor LG UltraGear OLED 45GX950A da 45 pollici e risoluzione 5K è in sconto!

Il monitor LG 45GX950A è finalmente disponibile per l'acquisto diretto dal sito ufficiale LG. L'occasione è resa ancora più interessante da una promozione attiva fino a giovedì 20 giugno. Il prezzo di listino di 1.999€ scende in automatico a 1.959€ se si effettua l'acquisto come Member LG, e arriva infine a 1.665€ applicando il codice MULTIPLAYER15 al momento del checkout . La spedizione è gratuita in tutta Italia e, per chi lo desidera, è possibile dilazionare l'importo grazie a Klarna, PayPal e Apple Pay, senza costi aggiuntivi.

Il primo monitor da 45″ con tecnologia WOLED

Il 45GX950A segna un punto di svolta nella categoria dei monitor di fascia alta: si tratta del primo pannello WOLED da 45 pollici con risoluzione 5.120 × 2.160 pixel, ovvero un formato 21:9 con il 34% in più di superficie visiva rispetto a un normale 4K 16:9.

Il monitor LG UltraGear 45GX950A

La curvatura 800R è studiata per garantire una distanza uniforme tra schermo e occhi, ideale per il comfort nelle sessioni prolungate. Il display integra la tecnologia Micro Lens Array+, che aumenta la luminosità in SDR pur conservando i celebri neri profondi dell'OLED. Una combinazione perfetta per chi cerca immersione, qualità visiva e prestazioni.

In modalità nativa, il monitor lavora a 165 Hz alla massima risoluzione con tempo di risposta di 0,03 ms GtG, supportando AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC. Tuttavia, chi cerca la massima reattività per gli eSport può attivare il Dual-Mode, che abbassa la risoluzione a WFHD ma innalza il refresh rate a ben 330 Hz, un valore rarissimo su schermi ultrawide. Questo permette all'utente di scegliere di volta in volta se privilegiare l'impatto visivo o la velocità pura.

Il 45GX950A è pensato per integrarsi in qualsiasi ecosistema moderno. Dispone di una DisplayPort 2.1 per gestire il 5K2K ad alto refresh rate, due porte HDMI 2.1 perfette per console in 4K 120Hz, e una USB-C da 90 W capace di alimentare un portatile con un solo cavo. Completano il pacchetto un hub USB, un jack audio da 4 poli e due speaker integrati da 10 W, ideali per setup minimal e postazioni senza casse esterne.