Mythic Quest 4: la nuova stagione parte con il piede giusto

Durante l'anno passato lontano da MQ (così viene abbreviato il nome del gioco) Poppy e Dena (una delle due tester che fanno da personaggi secondari) hanno creato Playpen , un sandbox super intuitivo che permette la creazione di videogiochi al suo interno da parte degli utenti: in poche parole una versione alternativa di Roblox . La quarta stagione inizia con l'integrazione riuscita di Mythic Quest con Playpen, ma rivalità, sentimenti e conflitti di interesse fanno da micce per piccole esplosioni narrative che, finora, abbiamo trovato interessanti.

Per chi avesse bisogno di una rinfrescata, la terza stagione di Mythic Quest ha visto Poppy e Ian (i due personaggi principali) provare ad aprire il loro studio di sviluppo dopo aver lasciato la direzione creativa di Mythic Quest (l'MMORPG fittizio al centro della serie) nelle mani del timido e insicuro executive producer David. Messi di fronte all'impossibilità di riuscire a lavorare su qualcosa che non fosse Mythic Quest, i due tornano alle dipendenze di David, ma non si presentano a mani vuote.

I grandi temi della quarta stagione di Mythic Quest

La terza stagione della serie di Apple Tv+ era incentrata sull'impatto che hanno avuto sull'industria dei videogiochi il metaverso (tra blockchain e NFT) e le politiche inclusive a tutti i costi del periodo immediatamente successivo alla pandemia. La quarta alza ancora di più l'asticella perché ha al centro dei problemi ancora più complessi: l'arrivo dell'AI generativa e la moderazione.

Ian ha uno sviluppo interessante a cavallo di queste due stagioni e torna ad assumere il ruolo del visionario senza freni delle origini della serie

Non è un segreto che Roblox sia un inferno dal punto di vista dello sfruttamento del lavoro minorile e della moderazione e Mythic Quest, con qualche inevitabile semplificazione, mette lo spettatore al centro di questo tornado perché i protagonisti sono alle redini di un progetto che replica in tutto e per tutto le dinamiche dell'esperienza degli omini gialli. Viste le potenzialità creative illimitate di Playpen, già pochi mesi dopo il lancio il team si ritrova fortemente a corto di personale in fatto di moderazione.

Esperienze a sfondo esplicitamente erotico e sessuale sono riuscite a superare i filtri esistenti e a spopolare sulla piattaforma, ma la mole di contenuti prodotti dagli utenti è tale che ci vorrebbe un esercito di moderatori per tenere la situazione sotto controllo. L'approccio iniziale è proprio quello di armarsi di un team di più di 1000 persone basato in India per risparmiare ed essere efficienti, ma non basta. Così David decide di utilizzare l'intelligenza artificiale.

Playpen è diventato in brevissimo tempo il fulcro della strategia di monetizzazione di Mythic Quest

Per la fine del secondo episodio risulta evidente che il team non è in grado di definire dei criteri coerenti per affidare a un'AI il compito di filtrare migliaia di esperienze a sfondo sessuale, così David decide di implementare una valuta interna al gioco per "premiare i giocatori che seguono le regole" ed esternalizzare la moderazione. In questo la serie riesce ad essere molto fedele alle sue passate stagioni: questi problemi stanno affliggendo l'industria videoludica di oggi in modo significativo, soprattutto su Roblox: siamo curiosi di sapere come verranno affrontati nel corso dei prossimi otto episodi.