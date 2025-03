PlayStation Plus Extra domani perderà 10 giochi, da Dragon Ball a Mortal Kombat

La lista include il remake di Resident Evil 3, Life is Strange 2 e True Colors e Final Fantasy Type-0 HD. Rispetto all'elenco segnalato il mese scorso si è aggiunto un altro gioco, ovvero Mortal Kombat 11 , il che rende questo giro di defezioni piuttosto pesante per gli amanti dei picchiaduro, visto che sono in partenza anche Dragon Ball: Z Kakarot, Jojo's Bizzarre Adventure: All-Star Battle R e Street Fighter 5.

I giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a marzo

Vediamo l'elenco completo dei giochi che lasceranno il catalogo del PlayStation Plus Extra domani, martedì 18 marzo:

Resident Evil 3 - PS4 e PS5

Mortal Kombat 11 - PS4

Life is Strange 2 - PS4

Life is Strange: True Colors - PS4 e PS5

Dragon Ball Z: Kakarot - PS4 e PS5

Street Fighter V & Champion Edition - PS4

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - PS4

Final Fantasy Type-0 HD - PS4

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - PS4 e PS5

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 - PS4 e PS5

La buona notizia è che la line-up di giochi in arrivo domani per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium è piuttosto ricca e include Prince of Persia The Lost Crown, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ed EA Sports UFC 25.