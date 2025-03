PlayStation Plus Extra e Premium, vediamo i giochi PS4 e PS5 in arrivo a marzo

Il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium si aggiorna a marzo con l'arrivo di tanti nuovi giochi, fra cui lo spettacolare Prince of Persia: The Lost Crown.

L'aggiornamento di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di marzo include diversi giochi PS4 e PS5 di grande spessore, selezionati anche stavolta al fine di offrire agli abbonati esperienze molto diverse fra di loro: dalle spettacolari sequenze di Prince of Persia: The Lost Crown ai combattimenti realistici di EA Sports UFC 5, dalle partite in stile anime di Captain Tsubasa: Rise of New Champions agli scontri fra robot di Mobile Suit Gundam: Battle Operation - Code Fairy. Non mancano ovviamente i classici, mentre fa il proprio ritorno il gioco mensile per il visore PlayStation VR2, a pochi giorni dalla riduzione di prezzo ufficiale annunciata da Sony. Si tratta dunque di una selezione che è stata apprezzata dai lettori di Multiplayer.it? E qual è il gioco migliore dell'aggiornamento di marzo? Stando al nostro immancabile sondaggio, la sfida viene vinta con ampissimo margine da Prince of Persia: The Lost Crown, che porta a casa il 72% delle preferenze.

Prince of Persia: The Lost Crown Prince of Persia: The Lost Crown segna il clamoroso ritorno di una serie storica, particolarmente apprezzata dagli appassionati, che si presenta in questo caso con uno stile inedito, dai tratti cartooneschi, e un'intrigante struttura metroidvania ricca di azione spettacolare, abilità da sbloccare, nemici sempre più forti e scenari pieni di segreti da scoprire. La storia del gioco ruota attorno a Sargon, un giovane, ma abilissimo guerriero che si trova a dover esplorare alcune antiche rovine nel tentativo di salvare il principe, che è stato rapito e condotto in questo luogo da un manipolo di uomini spietati. Ciò che il protagonista non sa è che si trova in un posto intriso di un'antica magia, capace di donargli poteri speciali legati al tempo. Forti di queste straordinarie capacità, dovremo esplorare livelli man mano più complessi e sbloccare nuove sezioni non appena avremo a disposizione le abilità necessarie per accedervi, mentre superiamo sfide letali e combattimenti davvero frenetici, in cui ci verrà chiesto di impiegare al meglio ognuna delle nostre risorse e di colpire in maniera precisa gli avversari per poter ambire alla vittoria. Una spettacolare sequenza di Prince of Persia The Lost Crown Se avete letto la nostra recensione di Prince of Persia: The Lost Crown, saprete che questa rivisitazione realizzata da Ubisoft Montpellier ci ha davvero entusiasmato grazie alle sue meccaniche brillanti e profonde, a un design delle mappe molto interessante e a un grado di sfida tutt'altro che banale, capace anzi di metterci seriamente alla prova in tanti frangenti.

EA Sports UFC 5 Ultima edizione del simulatore di combattimento su licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship, EA Sports UFC 5 sfrutta la potenza del motore grafico Frostbite per consegnarci una rappresentazione mai così realistica e dettagliata degli atleti che si sfidano all'interno dell'ottagono, e che stavolta possono arrecarsi un'ampia varietà di danni che risultano ben visibili e influiscono sulle rispettive prestazioni. "Controllami un attimo la pedicure" in EA Sports UFC 5 La tecnologia per la riproduzione delle ferite da impatto si pone senza dubbio come il fiore all'occhiello per un gioco che mette in campo animazioni fluide e fedeli al comportamento dei combattenti reali, insieme a un sistema di controllo sfaccettato, che permette di eseguire tantissime manovre fra pugni, calci e prese di diverso genere. Quale sarà lo stile che andremo a utilizzare per ottenere la vittoria? Attingendo a un roster ampissimo, il titolo prodotto da Electronic Arts offre anche stavolta una struttura decisamente ricca di contenuti, che include una modalità in stile Match Day, incontri veloci e ovviamente una Carriera di grande spessore, in cui ci troveremo a partire dal basso e dovremo cercare di farci un nome nel tentativo di ottenere un contatto con la UFC. La resa dei colpi è eccellente in EA Sports UFC 5 Nella nostra recensione di EA Sports UFC 5 abbiamo parlato dei tanti pregi di questa edizione, che può contare su di un gameplay ancora più solido e convincente rispetto al passato e su di una resa visiva mai così spettacolare, sebbene in alcuni frangenti si riscontri ancora un po' di legnosità e determinate modalità avrebbero avuto bisogno di una rinfrescata.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Un vero e proprio sogno che si avvera per chi da ragazzino si entusiasmava con gli episodi di Holly & Benji, Captain Tsubasa: Rise of New Champions trasforma le partite di calcio in un mix esplosivo di azione e strategia, in cui i singoli calciatori possono fare la differenza grazie alle loro straordinarie abilità e agli iconici tiri speciali, in grado di sfondare reti e persino mura. Tsubasa scatta come un fulmine in Captain Tsubasa: Rise of New Champions Sul piano contenutistico il gioco include due differenti modalità principali, ovverosia Episodio: Tsubasa che ripercorre gli eventi dell'anime ed Episodio: New Hero, forte di una trama inedita che ci permetterà di creare da zero il nostro personaggio e compiere i passi necessari per diventare una leggenda: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation - Code Fairy L'ampio e affascinante universo creato da Yoshiyuki Tomino e Sunrise si arricchisce con Mobile Suit Gundam: Battle Operation - Code Fairy, un action shooter dalle velleità simulative in cui dovremo metterci alla guida di potenti mobile suit e affrontare le truppe di Zeon all'interno di missioni man mano più complesse, che si svolgono nell'ambito di una campagna narrativa ricca di personaggi interessanti. Una sequenza di combattimento di Mobile Suit Gundam: Battle Operation - Code Fairy Purtroppo il risultato finale non è dei migliori: come abbiamo spiegato nella recensione di Mobile Suit Gundam: Battle Operation - Code Fairy, la trama e l'impostazione in stile anime rappresentano gli elementi di maggior pregio di questa produzione, che tuttavia soffre a causa di un gameplay particolarmente lento e macchinoso, coadiuvato da una grafica che appare davvero modesta e datata. Peccato!

Gli altri giochi Fra gli altri giochi dell'aggiornamento di marzo troviamo Arcade Paradise, un'avventura ambientata nelle sale giochi degli anni '90 in cui, al comando di un grande appassionato, dovremo coronare il nostro particolare sogno: trasformare una lavanderia a gettoni in un paradiso degli arcade, installando cabinati sempre più accattivanti e attirando l'attenzione di un numero man mano maggiore di giocatori. La nostra sala giochi in Arcade Paradise Bang-On Balls: Chronicles ci catapulta invece in un mondo di creature sferiche e rimbalzanti per raccontarci le peripezie di BOB, un eroe incaricato di portare a termine una missione che implica farsi strada attraverso scenari ispirati a epoche storiche differenti, scoprendone i segreti e distruggendo tutto ciò che capita a tiro, in solitaria oppure in modalità cooperativa. You Suck at Parking è un gioco dal titolo piuttosto chiaro: una simulazione in cui dovremo mettere alla prova le nostre abilità con il parcheggio, superando sfide a tempo nell'ambito di una campagna caratterizzata dalla presenza di oltre duecentosettanta livelli in cui precisione e rapidità diventeranno le nostre migliori amiche. Riusciremo a diventare i re del parcheggio? Dana in Syberia: The World Before Syberia: The World Before, infine, ci riporta nelle suggestive atmosfere della saga creata dal compianto Benoit Sokal. Stavolta le protagoniste sono due: oltre a Kate Walker, che all'inizio della storia ritroviamo prigioniera di un gruppo di nostalgici dell'Ombra Bruna, c'è la brillante Dana Roze, una donna dal passato drammatico. Avete letto la nostra recensione di Syberia: The World Before?