Il cosplay di Biancaneve di missbrisolo ci mostra che è chiaramente lei la più bella del reame

Disney ha sempre riproposto a più riprese i propri classici e in questa sua nuova fase aziendale li sta completamente ricreando in versione live-action. Uno di quelli in arrivo è Biancaneve, che ci proporrà una nuova versione del personaggio. Anche il mondo del cosplay però sa proporre le proprie versioni e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Biancaneve realizzato da missbrisolo.

Ricordiamo che Biancaneve ci racconta la storia di una giovane che, per l'invidia della regina, è costretta a scappare e rifugiarsi in un lontano bosco, finendo per iniziare una nuova vita con sette nani. Il suo crimine è essere considerata dallo Specchio Magico la più bella del reame.