Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch in offerta a marzo

Dalle meravigliose sequenze platform di Super Mario Bros. Wonder alle trasformazioni di Princess Peach: Showtime!, dalla casa infestata di Luigi's Mansion 3 ai brillanti remake di due grandi classici come Super Mario RPG e Mario Vs. Donkey Kong, dai deliziosi origami di Captain Toad: Treasure Tracker ai mondi di carta di Paper Mario: The Origami King, ecco la nostra selezione.

Le celebrazioni per il Mar10 Day hanno portato su Nintendo eShop tante nuove offerte , dedicate in particolare ai giochi che hanno per protagonista il celebre idraulico baffuto o i suoi migliori amici. Fino al 23 marzo potremo dunque approfittare di sconti davvero molto interessanti e recuperare alcune fra le migliori esperienze confezionate dalla casa giapponese.

Infine c'è la modalità multiplayer cooperativa , sia online che in locale, che consente a un massimo di quattro amici di cimentarsi insieme con il gioco e moltiplicare il coinvolgimento, aggiungendo ulteriori substrati a un'esperienza che appare deliziosa fin dalle prime battute e non fa che migliorare nel corso della campagna: ne abbiamo parlato nella recensione di Super Mario Bros. Wonder .

Tornano poi le trasformazioni, che in questo caso sono tre ( Elefante, Bolla e Trivella ) e donano ai personaggi abilità speciali che consentono loro di interagire con la mappa in maniera diversa e affrontare i nemici con maggiore efficacia. Pur rimanendo facoltative ai fini del completamento di ogni livello, le trasformazioni vengono impreziosite da variazioni nella colonna sonora e altre divertenti chicche.

Fra le soluzioni inedite che caratterizzano Super Mario Bros. Wonder spicca la meccanica dei Fiori Meraviglia, che una volta raccolti innescano una trasmutazione dello scenario che apre le porte a sfide inedite e aggiunge imprevedibilità all'azione, spingendo i giocatori ad adattarsi rapidamente a situazioni inaspettate, nell'ambito di un contesto capace di mutare in maniera dinamica.

Accolto dalla stampa internazionale con voti assolutamente stellari , Super Mario Bros. Wonder si pone senza dubbio come una delle migliori esperienze platform tradizionali mai realizzate da Nintendo, forte di numerose novità introdotte sul piano del gameplay ma al contempo capace di restare fedele allo stile classico delle avventure di Mario. Ebbene, grazie alle offerte il gioco può essere vostro a 39,99€ anziché 59,99€.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Princess Peach: Showtime! , il risultato finale di questi sforzi è un'avventura piacevole, colorata e divertente , ma un po' troppo semplice e breve, priva dello spessore che solitamente caratterizza le produzioni first party Nintendo: perfetta per i videogiocatori più giovani, a cui probabilmente è dedicata.

Dopo essersi recata al Teatro Splendente per assistere a uno spettacolo, Peach si ritrova per la prima volta da sola a dover affrontare una minaccia inaspettata, quella della malvagia Uva Spina e dei suoi scagnozzi della Compagnia del Mosto. Così, sfruttando il luogo in cui si trova, la principessa decide di dar fondo alle sue abilità e di cimentarsi con diverse trasformazioni , cambiando abito e acquistando nuovi poteri di volta in volta.

Non poteva mancare all'appuntamento con il Mar10 Day l'avventura in solitaria dell'adorata Principessa Peach , che troviamo anch'essa disponibile in offerta a 39,99€ anziché 59,99€, con un risparmio del 33%: un'ottima notizia agli occhi di chi aspettava uno sconto per recuperare Princess Peach: Showtime! e divertirsi con le tante versioni della sua protagonista.

La componente multiplayer tuttavia non si esaurisce qui, introducendo una serie di modalità competitive per otto giocatori , online oppure in locale, in cui i partecipanti possono sfidarsi a chi acchiappa il maggior numero di fantasmi oppure completa sfide che prevedono un impiego fantasioso del Poltergust P-00, aggiungendo ulteriore spessore al pacchetto.

La trama vede Luigi, Mario, Peach e alcuni Toad ospiti di un hotel di lusso per una vacanza da sogno che si tramuta però ben presto in un incubo, quando il protagonista scopre che tutti i suoi amici sono stati rapiti da un esercito di spettri malintenzionati. Luigi si ritrova così a dover imbracciare il nuovo Poltergust P-00 e a esplorare le sale e le stanze dell'albergo nel tentativo di rimettere le cose a posto.

Alle prese con una minaccia che impone a Mario di stringere un'inedita alleanza con Bowser , la trama di Super Mario RPG ci vedrà impegnati a recuperare i sette frammenti necessari per ripristinare la leggendaria Via Stellare, distrutta dal malvagio Fabbro Magno: una missione che potremo portare a termine solo grazie al supporto di tanti compagni, anche inediti.

Come abbiamo scritto nella recensione di Mario Vs. Donkey Kong , tuttavia, l'approccio ibrido utilizzato dagli sviluppatori ha ancora il suo perché e rende questa esperienza piuttosto originale e accattivante , anche grazie all'ottima integrazione di un simpatico comparto multiplayer e a un lavoro di rifacimento ancora una volta molto ben realizzato.

Certo, la natura portatile dell'esperienza emerge in maniera inequivocabile sul piano della struttura degli stage, pensati per essere portati a termine in tempi brevi, nell'ambito di sessioni di gioco piuttosto rapide, e ciò finisce inevitabilmente per ridurre lo spessore di una campagna che è possibile completare in fretta e senza troppa difficoltà.

Anche questo un remake, relativo stavolta a un titolo pubblicato su Game Boy Advance nel 2004, Mario Vs. Donkey Kong rilancia la storica rivalità fra i due personaggi per raccontarci la buffa storia di come Donkey Kong abbia rubato tutti i giocattoli Minimario e tocchi all'idraulico recuperarli, attraverso una serie di livelli man mano più complessi.

Volete saperne ancora di più prima di procedere all'acquisto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Captain Toad: Treasure Tracker , e poi magari scaricate la demo gratuita presente su eShop per provare l'esperienza in prima persona.

La remaster include alcuni contenuti aggiuntivi , ad esempio le sfide extra ispirate a Super Mario Odyssey, nonché una modalità multiplayer cooperativa in locale che consente di affrontare i puzzle in compagnia di un amico e di superare le diverse sfide attraverso la collaborazione, puntando a raggiungere percentuali di completamento perfette.

Com'è facile intuire, il protagonista dell'avventura è in questo caso Toad, che si ritrova ad avere a che fare con una serie di livelli in stile diorama caratterizzati dalla presenza di puzzle che vanno risolti dopo aver osservato la mappa da ogni angolazione, rivelando eventuali passaggi segreti, oggetti nascosti e preziosi collezionabili.

Paper Mario: The Origami King

A chiudere la nostra selezione c'è l'ultimo capitolo di una serie iconica di Nintendo, ovverosia Paper Mario: The Origami King. Sviluppato da Intelligent Systems, questo elegante mix di RPG e avventura punta a offrire un'esperienza davvero peculiare, e fino al 23 marzo potrete portarvelo a casa per 39,99€ anziché 59,99€, approfittando di uno sconto pari al 33%.

Lo stile "bidimensionale" di Paper Mario: The Origami King

La trama vede il malvagio Re Olly che, dopo aver vinto Sanremo ricorrendo all'autotune, ha trasformato la Principessa Peach in un origami e ha avvolto il suo castello con cinque potenti nastri colorati per rendere impossibile l'accesso a chiunque. Di fronte a questo attacco inaspettato, tuttavia, Mario non si dà per vinto decide di scogliere i nastri in questione per salvare Peach e liberare il Regno dei Funghi.

Dotato di un comparto narrativo molto piacevole e divertente, come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Paper Mario: The Origami King, il gioco punta con convinzione sull'esplorazione grazie ai suoi scenari suggestivi e introduce un sistema di combattimento inedito, con gli scontri che si svolgono come dei puzzle in cui bisogna allineare i nemici in fila per ottenere dei bonus per l'attacco.

Il peculiare sistema di combattimento di Paper Mario: The Origami King

Dal punto di vista tecnico l'avventura può contare su di uno stile molto particolare, che gioca ancora una volta con il tema della carta per portare sullo schermo ambientazioni suggestive, dai colori vibranti, impreziosite da tutta una serie di effetti speciali e accompagnate da una colonna sonora perfettamente funzionale all'azione.