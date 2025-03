Intergalactic: The Heretic Prophet pare sia stato paragonato ad Elden Ring per una caratteristica particolare

Questo gioco non era stato svelato all'epoca, ma il giornalista l'ha chiarito nelle ore scorse: a quanto pare, il misterioso gioco a cui Intergalactic: The Heretic Prophet era paragonato in termini di libertà concessa al giocatore era Elden Ring.

Il giornalista Ben Hanson del podcast MinnMax ha recentemente riferito che Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere paragonato Elden Ring per quanto riguarda la libertà concessa al giocatore, in termini di esplorazione e conduzione dell'avventura.

Qualcosa di molto diverso dallo stile classico di Naughty Dog?

La cosa risulta interessante, anche perché Elden Ring, oltre ad essere un titolo di qualità assoluta, è anche piuttosto distante dalle tipiche produzioni di Naughty Dog, che tendono invece a impostare l'azione del giocatore in maniera decisamente controllata, essendo fortemente legati alla narrazione e alla rappresentazione di stampo cinematografico.

C'è da dire che vari titoli in passato, con The Last of Us 2 in particolare, hanno comunque sperimentato una maggiore libertà concessa al giocatore nell'affrontare le situazioni, ma se davvero Intergalactic: The Heretic Prophet dovesse presentare un tipo di esplorazione e azione alla Elden Ring sarebbe una svolta di grande rilievo rispetto allo stile classico del team.

"Penso che sia giusto dirlo ora, quel gioco a cui era stato paragonato all'epoca era Elden Ring", ha spiegato Henson nel podcast. "Se avessi detto Il prossimo gioco di Naughty Dog è come Elden Ring prima che fosse uscito il reveal trailer, credo che ci avrebbero dato fuoco".

Considerando che Intergalactic: The Heretic Prophet dovrebbe essere ambientato su un intero pianeta, l'idea della libertà di esplorazione potrebbe risultare decisamente interessante, anche se attendiamo a questo punto delle informazioni ufficiali.

D'altra parte, ci vorrà ancora molto per giocare a Intergalactic: The Heretic Prophet, stando a Neil Druckmann, con il gioco che a quanto pare parla di fede, religione e solitudine.