La nuova beta di Android Auto porta i primi giochi sugli schermi delle auto

Android Auto raggiunge la nuova beta 14.1, che tra le altre cose introduce il supporto per i giochi completi da utilizzare direttamente sui display delle auto compatibili, sebbene con una selezione ancora piuttosto limitata.

Al di là di soluzioni minori come i titoli in HTML5 che potevano funzionare attraverso il servizio GameSnacks di Google, finora Android Auto non consentiva la possibilità di utilizzare in via ufficiale dei giochi completi sugli schermi delle auto attraverso la connessione con lo smartphone, ma con la beta 14.1 si assiste a un primo risultato in questo frangente.

Si tratta ancora di una beta, dunque una versione non definitiva dell'aggiornamento software, e inoltre la funzione è limitata a una ristretta cerchia di titoli, ma potrebbe essere l'avvio di un'apertura importante in questo senso.