Super Robot Wars Y annunciato con trailer e un periodo di uscita: Gundam, Macross e Combattler nel roster

Nelle ore scorse, Bandai Namco ha annunciato Super Robot Wars Y, che rappresenta il ritorno della storica serie di strategici incentrati sui combattimenti fra celebri robot degli anime nipponici, con un trailer, un periodo di uscita e le prime serie coinvolte in questo cross-over.

Super Robot Wars Y arriverà nel corso del 2025 su PC, PS5 e Nintendo Switch, come riferito al momento da Bandai Namco, in attesa di ulteriori dettagli sul lancio, con il gioco in sviluppo presso Force Digitals all'interno del publisher nipponico.

Il trailer mostra alcuni frammenti di scene d'intermezzo e gameplay, consentendo già di vedere scorci di quello che sembra essere un capitolo classico per la serie, ma con probabili innovazioni in diversi ambiti, a partire dalla qualità grafica.