La bellezza del lato più indie del mercato videoludico è che può sempre riservare sorprese. Da un team di sviluppo sconosciuto, magari formato da persone che non hanno mai lavorato su giochi noti, può arrivare una piccola perla inaspettata. Ci ritroviamo sempre a guardare con curiosità verso produzioni minori, quindi, cercando di capire se possono essere il nuovo videogioco "per pochi" da scoprire e far scoprire. Purtroppo questo non è il caso di Marko: Beyond Brave .

Le primissime fasi non sono terribili, in realtà, sebbene molto piatte a causa di un level design troppo semplice e nemici comuni noiosi , divisi in semplici archetipi che a malapena reagiscono alla nostra presenza e non permettono scontri particolarmente interessanti. La mappa è subito positivamente aperta, con i classici blocchi da metroidvania che richiedono l'ottenimento di poteri specifici per avanzare. Man mano che si avanza, però, si notano i tanti problemi di design e tecnici, che - lo diciamo subito - vi spingeranno certamente ad abbandonare il gioco ben prima del suo completamento e che ci costringono quindi a sconsigliarne l'acquisto.

Il primo impatto con Marko: Beyond Brave è positivo. Una semplice sequenza animata ci racconta l'inizio della storia: in un piccolo villaggio slavo, tre fratelli stanno tornando a casa quando un drago a tre teste attacca. Due di loro vengono subito sconfitti, ma il terzo - Marko - riesce a ferire il nemico, prima di cadere da un ponte e finire in un lago sotterraneo. Viene così salvato da un cervo magico e trova una potente spada, che lo aiuterà a ritornare in superficie e affrontare la propria missione.

I tanti problemi di Marko: Beyond Brave

Marko: Beyond Brave è un metroidvania classico. Si salta e si combatte. Parlando del lato platformer, al momento del lancio aveva grossi problemi di interazione con le piattaforme, fortunatamente perlopiù risolti con gli aggiornamenti dei giorni successivi. Non sono però stati risolti altri problemi, legati ad esempio a una capacità di "teletrasporto" di Marko.

Uno dei primissimi boss di Marko: Beyond Brave: è più bello che divertente

In pratica, Marko ottiene ben presto una lancia che può essere scagliata contro dei globi luminosi o i nemici, per poi teletrasportarsi contro di essi. Opzionale nelle battaglie, è fondamentale in certe sezioni a piattaforme: il problema è che alle volte semplicemente Marko non si teletrasporta. Non è chiaro se sia un bug o se la mossa richieda uno specifico tempismo (in ogni caso non è spiegato dal gioco). Il tutto diventa quindi rapidamente noioso e alle volte impedisce proprio l'avanzamento.

Anche le battaglie sono subito un po' noiose, vuoi per il design banale nemici che per il modo in cui sono sfruttati, senza guizzi o posizionamenti interessanti. Anche le battaglie contro i boss, uno degli elementi distintivi del genere, non spiccano per design - con schemi d'attacco molto semplici e rapidamente ripetuti - ma per vari errori di design e tecnici che diventano evidenti quando la sfida si alza un po' e soprattutto appaiono certi tipi di nemici aerei. Prima di tutto, alle volte l'animazione della spada passa attraverso il nemico e questo non prende danno: sarà un bug? Sarà che animazione e hitbox della spada non combaciano in realtà? Poco conta, ma accade troppo spesso in particolar modo con i nemici volanti, che sono già scomodi da affrontare di per loro.

Nelle varie aree ci sono degli obelischi che raccontano storie

Aggiungiamo poi che Marko non ha frame di invulnerabilità dopo un danno (o sono talmente brevi da renderci impossibile reagire) e quindi capitano anche situazioni dove può subire molteplici colpi nello stesso frame da più fonti o comunque non avere lo spazio per togliersi dagli impicci. Potrebbe sembrare un dettaglio risolvibile con un semplice "non farti colpire", ma i videogiochi non funzionano così. Assurdamente, hanno messo una lunghissima invulnerabilità dopo i danni ambientali, quindi alle volte abbiamo semplicemente saltato attraverso un'area pericolosa disinteressandoci di non cadere sopra le classiche punte rocciose da videogiochi (su cui Marko cammina con grande scioltezza). Non mancano errori di level design dove il protagonista può rimanere bloccato senza potersi muovere, perché non ha più modo di ricaricare l'energia magica per attivare il teletrasporto suddetto, e abbiamo un gioco che a più riprese fa trasparire l'inesperienza del team.

I problemi presi singolarmente potrebbero anche non essere enormi, ma quando li si somma tutti assieme ci si ritrova in situazioni che spingono semplicemente ad abbandonare il gioco, come abbiamo fatto noi. Non mancano poi bug qui e là, nel nostro caso ad esempio anche l'impossibilità di usare rune di potenziamento e il menù del bestiario non funzionante, per infiocchettare il tutto. Il team sta aggiornando man mano il gioco, risolvendo bug e rivedendo alcune funzionalità (per fortuna hanno rifatto la mappa, perché era terribile) e magari tra qualche tempo potrebbe diventare un gioco che perlomeno si può portare a termine, ma anche quando funziona Marko: Beyond Brave non è particolarmente interessante quindi non abbiamo molta fiducia.