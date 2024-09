Dragon Age: The Veilguard avrà una demo per la creazione dei personaggi? La director spiega la situazione

Dragon Age: The Veilguard è il prossimo grande gioco di ruolo d'azione di BioWare. Come ogni esponente del genere, permetterà di creare i propri personaggi definendo elementi di gameplay (come la classe) così come l'aspetto del personaggio. Parlando proprio di quest'ultimo fattore, l'impressione è che la modalità creazione del PG sia molto profonda e interessante. Perché non pubblicarla in anticipo come fatto da Capcom con Dragon's Dogma 2?

Sarebbe certamente un modo per pubblicizzare il gioco e banalmente dare tutto il tempo agli appassionati per realizzare i propri personaggi, in previsione dell'uscita di ottobre. Proprio di questo ha parlato la game director in una intervista con Wccftech.