Dragon Age: The Veilguard ha già DLC programmati? BioWare risponde e spiega il perché della scelta

Dragon Age Inquisition - come scoperto recentemente - è stato un enorme successo commerciale e il pubblico ha apprezzato il GDR. Ha apprezzato meno il fatto che i DLC erano componenti fondamentali della trama e che il gioco base non raccontava tutto. Per fortuna BioWare pare aver imparato la lezione e non vuole ripetere la cosa con Dragon Age: The Veilguard.

Il team ha infatti confermato che per il momento non sono previsti DLC perché il primo obiettivo è pubblicare un gioco con una storia completa.