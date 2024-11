The Last of Us Parte 1 gira meglio su PS5 Pro? Scopriamolo in un video confronto

The Last of Us Parte 1 gira meglio su PS5 Pro? Sì, decisamente sì, stando al video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, l'ennesimo dell'ampio coverage che il content creator ha dedicato alla nuova console Sony, appena approdata nei negozi.

Su PlayStation 5 Pro il remake del titolo di Naughty Dog guadagna una terza modalità grafica, il Pro Mode, che sfrutta la PlayStation Spectral Super Resolution per portare la risoluzione da 1440p a 2160p, mantenendo chiaramente i 60 fps e migliorando alcuni preset al livello della versione PC, in particolare le ombre.

Le maggiori sorprese arrivano però dalle modalità con frame rate sbloccato pensate per gli schermi che supportano il VRR: in questi casi The Last of Us Parte 1 gira mediamente a 55 fps nella modalità fedeltà a 4K e a 100 fps nella modalità prestazioni a 1440p.

Il margine assoluto rispetto a PS5 base, tuttavia, non è enorme: in quel caso ricorrendo al VRR si ottenevano mediamente 40 fps nella modalità fedeltà a 4K ee 80 fps nella modalità prestazioni a 1440p.