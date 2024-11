PS5 Pro pare stia andando meglio di PS4 Pro, ma il presidente di Sony non si aspetta vendite elevate

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Hiroki Totoki, presidente, COO e CFO di Sony, ha dichiarato che al lancio i numeri di vendita di PS5 Pro sembrano leggermente più alti rispetti a quelli di PS4 Pro, per quanto, in generale, la compagnia non si aspetta volumi di vendita elevatissimi, considerando la nicchia di pubblico a cui si rivolge questa console di metà generazione.

"Si tratta di un prodotto di fascia alta destinato ai clienti hardcore, per cui non prevediamo ampi volumi di vendita", ha dichiarato Totoki, come riportato da Nikkei. "Ho l'impressione che il prodotto stia ottenendo risultati leggermente superiori rispetto ai preordini della PS4 Pro nello stesso periodo, quindi non credo che questo influisca negativamente sul piano di vendita del prodotto".