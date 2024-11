MacBook Pro con chip M3 Max da 36 GB di RAM è in sconto su Amazon per il Single's Day

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un MacBook Pro con chip M3 Max da 36 GB + 1 TB . Il prezzo attuale cala del 22% (al check-out) per le promozioni del Single's Day. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Parliamo di oltre 900€ di sconto rispetto al prezzo consigliato e oltre 800€ di sconto rispetto al prezzo attuale. Aprendo la pagina di Amazon vedrete un prezzo non scontato: non preoccupatevi, è normale , il prezzo scontato apparirà solo al momento del pagamento, come vi indica la scritta in verde sotto il prezzo.

Le caratteristi che del MacBook Pro con chip M3 Max

Il portatile di Apple ora in offerta è un modello del 2023, con chip M3 Max, il migliore della sua categoria. Il MacBook Pro in questione propone una CPU da 14 core e una GPU da 30 core, perfetti per lavorare e giocare senza alcun tipo di problema. Il display è invece un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con 1000 nit di luminosità in HDR. La batteria promette inoltre 18 ore di utilizzo con una sola carica, per poter usare il laptop per tutta la giornata senza timori.

Lo sconto si attiverà al check-out finché vedete questa scritta

Ricordiamo che il MacBook Pro con chip M3 Max supporta anche molte app esterne all'ecosistema Apple, come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365, SideFX Houdini, MathWorks MATLAB, Medivis SurgicalAR e non solo. Questo modello ha una Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e sistema a sei altoparlanti con audio spaziale. Infine, trovate anche una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie.