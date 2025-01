Assassin's Creed Mirage e Metal Gear Solid Delta in arrivo su Nintendo Switch 2?

Assassin's Creed Mirage e Metal Gear Solid Delta sono in arrivo su Nintendo Switch 2, stando a quanto riferito dallo youtuber NateTheHate, che ha parlato del titolo Ubisoft come uno dei giochi di lancio della nuova console giapponese.

"Un titolo che sarà disponibile durante la finestra di lancio arriverà da Ubisoft e sarà Assassin's Creed Mirage", ha detto Nate. "Da quel che ho capito, inoltre, anche Assassin's Creed Shadows è attualmente in fase di conversione ma non sarà pronto in tempo per il debutto di Switch 2."

"Mi è stato detto che Ubisoft sta lavorando a oltre mezza dozzina di giochi per la console, e molti di essi sono conversioni di prodotti recenti, con franchise che includono The Division e Rainbow Six: Siege. Si è anche parlato di realizzare una collection di Mario + Rabbids, con i due episodi in un unico pacchetto."

"A quanto pare è solo una questione di quando questi giochi usciranno, e penso che per Ubisoft tutti i titoli che possono essere convertiti per Nintendo Switch 2 verranno convertiti."