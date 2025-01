Il nuovo trailer di Castlevania: Nocturne anticipa il lancio della Stagione 2 su Netflix

Castlevania: Nocturne sta per tornare, come ci ricorda il trailer che anticipa il lancio della Stagione 2 , prevista per giovedì 16 gennaio 2025. Mancano pochissimi giorni, quindi, per poter continuare a seguire le vicende di Richter Belmont, cui si è aggiunto anche il leggendario, nonché affascinante, Alucard. Riusciranno a fermare Erzsebet Báthory, il Messia dei vampiri?

Il trailer

Il trailer è decisamente lungo e pieno di dettagli, visto che dura 2:41 minuti circa. A questo punto ci preme di invitarvi a non guardarlo se non volete anticipazioni che potreste non gradire, soprattutto se dovete ancora vedere la stagione 1.

Detto questo, il video si apre proprio sull'antagonista, Erzsebet Báthory, cui segue il nostro Alucard, che evidentemente avrà un ruolo preminente durante le nuove puntate. Quindi vengono mostrati altri personaggi, come il protagonista Richter Belmont , alcuni nemici vecchi e nuovi, nonché l'ambientazione francese.

C'è anche spazio per alcuni dei temi che saranno affrontati durante la stagione, che ovviamente non vengono approfonditi, con Alucard che pare prenderà le redini della battaglia guidando gli umani contro i vampiri. C'è anche tanto sangue, per chi se lo stesse chiedendo.

Insomma, il video non fa che incuriosirci ancor di più sulla nuova stagione di Castlevania: Nocturne, che potrebbe essere davvero esplosiva.

Per il resto vi ricordiamo che non stiamo parlando della prima serie animata di Castlevania su Netflix, con la precedente (formata da quattro stagioni) ancora disponibile, incentrata sulle vicende di Dracula e di altri personaggi storici della serie di Konami, Alucard compreso.