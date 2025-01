Il mercato degli smartphone è cresciuto nel 2024, dopo due anni molto difficili

" Il sell-through di Phone è diminuito , ma i consumatori si stanno orientando verso la fascia ultra-alta di Apple, contribuendo a compensare alcuni dei cali", ha spiegato l'analista senior Ivan Lam. "In mercati come la Cina stiamo assistendo a un aumento della quota di vendita dei dispositivi della serie Pro."

Grazie alla forte domanda per i prodotti della serie S24 e della serie A, Samsung ha confermato la propria leadership , seguita da Apple con una quota del 18%, dovuta in parte al fatto che iPhone 16 ha generato risposte contrastanti anche per via del ritardo di Apple Intelligence rispetto al lancio.

Xiaomi in forte crescita

Impegnata da anni anche nel settore degli indossabili, vedi la nostra recensione della Smart Band 9 Pro, Xiaomi ha fatto segnare la crescita più rapida fra i primi cinque brand nel corso del 2024, mentre Oppo si è posizionata quarta con un calo su base annua e Vivo ha completato la top five grazie ai successi ottenuti in India e Cina.

A proposito di top five, non ci sono differenze rispetto al 2023 ma le cinque migliori aziende hanno perso quote per via della concorrenza particolarmente aggressiva di marchi come Huawei, Honor e Motorola.

Tornando ai dati generali, nel 2024 si è verificata la crescita più rapida per quanto concerne le vendite degli smartphone ultra-premium da oltre 1.000 dollari, anche per merito di una maggiore accessibilità dei finanziamenti.

Per il 2025, Counterpoint Technology prevede una crescita dei ricavi pari all'8% e una crescita dei volumi del 4%, a conferma dei più recenti trend.