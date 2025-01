Samsung Galaxy Ring, arrivano due nuove taglie per l'anello smart

Ci eravamo lasciati l'anno scorso con l'annuncio di Samsung Galaxy Ring, l'anello smart presentato dalla compagnia sudcoreana lanciato sul mercato a luglio. In particolare nelle ultime ore, la stessa Samsung ha annunciato ufficialmente l' arrivo a breve di nuove taglie per Galaxy Ring , permettendone così la fruizione a un bacino maggiore di consumatore: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Ring: le specifiche tecniche

A partire dalla fine di gennaio, Samsung Galaxy Ring sarà disponibile anche nelle taglie 14 e 15, che si aggiungeranno dunque alle 9 taglie già presenti da diversi mesi sui mercati. Tale decisione permetterà dunque di allinearsi maggiormente a Oura Ring, l'anello smart della concorrenza che già ad oggi offre taglie che vanno rispettivamente dal 4 al 15. Samsung Galaxy Ring presenta un telaio in titanio, che rappresenta un giusto compromesso tra leggerezza e resistenza. Tra le funzionalità principali troviamo tre sensori per il monitoraggio completo delle attività dell'utente, sia di giorno che di notte, permettendo di tenere sotto controllo i parametri vitali grazie all'implementazione dell'app Samsung Health. Il nuovo anello smart di Samsung offre l'accesso a diverse funzionalità di Galaxy AI, l'intelligenza artificiale proprietaria di Samsung.

Samsung Galaxy Ring

Al momento la compagnia sudcoreana non ha pubblicato ulteriori informazioni in merito al peso e all'autonomia delle nuove taglie di Samsung Galaxy Ring: per fare un rapido confronto, le taglie 12 e 13 (già disponibili da diverso tempo sul mercato) offrivano batterie con maggior capacità, in grado di garantire un giorno aggiuntivo di autonomia rispetto ai restanti tagli, arrivando fino a 7 giorni di autonomia totale dichiarata.