AMD conferma il supporto alla piattaforma AM5 fino al 2027 e annuncia i nuovi chipset X870 e X870E

AMD ha recentemente annunciato un'estensione del supporto per il socket AM5 fino al 2027, garantendo agli appassionati di tecnologia e ai professionisti del settore che gli aggiornamenti futuri del PC non richiederanno un cambio d'architettura . Questa decisione enfatizza l'impegno di AMD nel mantenere una piattaforma stabile e duratura nel tempo, permettendo agli utenti di investire in nuove componenti con la certezza che saranno supportate a lungo termine.

Innovazione con standard all'avanguardia

Oltre al prolungato supporto del socket AM5, AMD ha svelato due nuovi chipset, l'X870 e l'X870E, entrambi progettati per spingere ancora più in alto le prestazioni dei sistemi desktop. Questi chipset integreranno USB 4.0 come standard, assicurando trasferimenti dati ultrarapidi e una connettività migliorata. Inoltre, sia l'X870 che l'X870E supporteranno la PCIe Gen 5 per le GPU e per i dispositivi NVME, promettendo così velocità eccezionali sia nel gaming che nelle applicazioni professionali.

La presentazione dei due nuovi chipset

Un altro aspetto saliente dei nuovi chipset è il supporto migliorato per l'overclock della memoria: questa caratteristica è particolarmente significativa per gli utenti che cercano di ottimizzare le prestazioni della loro macchina al massimo, garantendo frequenze di memoria superiori per compiti intensivi come il rendering video, il calcolo scientifico e il gaming al massimo dettaglio.