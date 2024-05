Star Wars: Hunters ha una data di uscita su Nintendo Switch, iOS e Android

Annunciato nel 2021, Star Wars: Hunters è un action shooter free-to-play in arena ambientato sul pianeta Vespaara, dove i cacciatori di taglie provenienti da ogni parte della galassia si sfidano per stabilire chi è il più forte fra di loro.

Su iOS e Android ci ha convinto

Nella nostra recensione di Star Wars: Hunters per iOS e Android, scritta ai tempi del debutto in soft launch anche in Italia, abbiamo sottolineato i tanti aspetti positivi dell'esperienza, capace di mettere in campo match spettacolari attingendo a una lore straordinariamente popolare come quella di Star Wars.

C'era chiaramente la sensazione di trovarsi di fronte a un cantiere aperto, che infatti nel corso del tempo è stato rifinito sotto vari punti di vista e arricchito dei contenuti che troveremo appunto al lancio ufficiale del 4 giugno.