Netflix: le nuove uscite di maggio, un sacco di anime ma non solo

Questo mese il catalogo di Netflix si aggiorna con un occhio di riguardo per gli appassionati di anime: arrivano e tornano alcune produzioni che meritano attenzione, non meno dei film che saranno disponibili nei prossimi giorni, alcuni già visti, altri inediti e speriamo che ci vada meglio del mese scorso col deludente Rebel Moon - Parte due di Zack Snyder. Le novità di maggio su Netflix, insomma, sono più interessanti del solito, e nelle prossime righe vi daremo qualche consiglio per passare le prossime serate. Oppure i prossimi pomeriggi, dipende da quando e come il cambiamento climatico vi costringerà a casa in questa pazza primavera.

Dr. Stone I protagonisti di Dr. Stone in una scena dell'anime Già disponibile dal 1 maggio, Dr. Stone è uno degli anime più ingegnosi degli ultimi anni: l'idea l'ha avuta per primo Riichiro Inagaki, che ha scritto e disegnato il manga tra il 2017 e il 2022. I ventisette volumi sono diventati un anime in tre stagioni - ma una quarta è in arrivo - ai quali si aggiunge un film. La seconda stagione (Stone Wars) sarà disponibile su Netflix dal 15 maggio, quindi avete tutto il tempo di guardare i primi 24 episodi: in Dr. Stone, un misterioso evento trasforma l'umanità in pietra. 3700 anni dopo, il forzuto Taiju e il geniale Senku si risvegliano grazie alla forza della loro determinazione e decidono di ricostruire la civiltà con l'aiuto dei muscoli e, soprattutto, della scienza... ma scopriranno presto che potrebbe essere molto più difficile di quanto già non sembri.

Jujutsu Kaisen Una scena di Jujutsu Kaisen, il famoso anime ora disponibile su Netflix L'anime tratto dal manga di Gege Akutami, ormai in corso da qualche tempo e arrivato al ventiseiesimo volume, è stato una delle rivelazioni di questi ultimi anni: ha riscosso enormi consensi, pur essendo un semplice battle shonen fin dal titolo - che vuol dire una cosa tipo "battaglie tra stregoni" - impreziosito però da un cast ben caratterizzato, una mitologia di fondo intrigante e dei combattimenti spettacolari e animati ottimamente. Il protagonista Yuji Itadori inghiotte un talismano maledetto, finendo posseduto da un potere ambiguo che riesce a stento a controllare: viene così a conoscenza di un mondo soprannaturale in cui dovrà addestrarsi per combattere gli spiriti maligni che minacciano l'umanità. Il lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, anch'esso disponibile su Netflix, fa da prequel alla storia di Yuji: consigliatissimo.

Sonic: Il film Una scena di Sonic: Il film, che torna su Netflix il 15 maggio Il primo film di Sonic torna su Netflix il 15 maggio: adesso trovate già disponibile il sequel Sonic 2 - mentre su Paramount+ è da poco uscita la miniserie spin-off Knuckles, avete letto la nostra recensione? - quindi tra poco potrete farvi un'abbuffata in previsione del terzo episodio in arrivo a dicembre. Inoltre, Netflix è strapieno di contenuti incentrati sul porcospino blu di SEGA: Sonic Prime, Sonic Boom, Sonic X... ce n'è davvero per tutti i gusti. Tornando al film di Jeff Fowler uscito nel 2020, resta poco da aggiungere: è famosissimo per la giravolta che l'ha portato da un trailer che faceva schifo a tutti a una pellicola che è riuscita a convincere un pubblico enorme, grazie anche a un Jim Carrey in formissima nei panni del cattivissimo Dr. Robotnik.

Atlas Disponibile a partire dal 24 maggio, Atlas sembrerebbe essere un film fantascientifico molto interessante. Il condizionale è d'obbligo ma la premessa, che vede Jennifer Lopez nei panni di Atlas Shepherd, un'analista incaricata di trovare un fuggitivo robotico col quale sembrerebbe avere un passato comune, fa pensare a una pellicola quantomeno sopra le righe. Il cast promette benissimo, per esempio, dato che include, oltre alla celeberrima Lopez, anche attori del calibro di Mark Strong, Simu Liu e Sterling K. Brown. Il regista Brad Peyton non è che abbia fatto chissà quali capolavori ma ha una certa affinità con l'intrattenimento senza troppi fronzoli, avendo già diretto il muscoloso Dwayne Johnson nei discreti San Andreas e Rampage (quest'ultimo, poi, ispirato al famoso videogioco). Insomma, staremo a vedere.

Garouden: The Way of the Lone Wolf Una scena di Garouden, in uscita il 24 maggio Ispirato al manga del maestro Jiro Taniguchi, che risale al 1990 e che a sua volta si ispirava ai romanzi di Baku Yumemakura, Garouden è una nuova miniserie in uscita il 24 maggio, animata da NAZ (gli stessi di Thermae Romae Novae, per intenderci). Non sappiamo quanto e come adatterà la storia originale, ma per intenderci il protagonista dovrebbe essere Juzo Fujimaki, un combattente in fuga dalla legge per un crimine commesso anni prima, che si ritrova col partecipare al Kodoku, un torneo illegale che decreterà la migliore arte marziale del mondo. Praticamente l'anime perfetto per chi ama Street Fighter, Tekken e i tantissimi altri picchiaduro cui Garouden si ispira, proponendo un drammatico mix di combattimenti realistici e momenti di introspezione.