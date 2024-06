LEGO ha lanciato un set di Minecraft per adulti, che celebra i 15 anni del gioco più venduto della storia

Minecraft sta festeggiando il suo quindicesimo anniversario (in realtà è anche più vecchio, considerando le versioni alpha e beta). Le iniziative intraprese dallo studio di sviluppo Mojang e dall'editore Microsoft in merito sono diverse, compreso un nuovo set LEGO, disponibile dall'1 agosto 2024, dedicato nientemeno che al banco da lavoro, o crafting table, uno degli oggetti più iconici del gioco perché dà accesso alla costruzione di moltissimi altri oggetti.

Si tratta di un set pensato per un pubblico adulto (LEGO ha proprio una linea apposita), ossia per chi magari segue il gioco dalle origini, quando ancora pronunciare il nome di Markus "Notch" Persson, l'autore originale di Minecraft, non faceva tuonare.