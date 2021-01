Turrican Flashback: i primi voti parlano di una raccolta controversa

Emersi i primi voti di Turrican Flashback, che parlano di un progetto controverso, con elementi ottimi, alcuni dei giochi inclusi, e altri decisamente poco curati, come il contorno.

La raccolta comprende Turrican, Turrican II: The Final Fight, Mega Turrican e Super Turrican. Il problema non sono i giochi in sé, che rimangono i classici di sempre (alcuni migliori, altri peggiori), ma tutto il resto.

Per i recensori Turrican Flashback era un'ottima occasione per proporre ai giocatori qualche succoso extra e, invece, non c'è assolutamente niente di niente, nonostante il prezzo non sia proprio competitivo (29,99€). Alcuni hanno comunque gradito di poter tornare a giocare a Turrican legalmente, ma certe mancanze hanno comunque deluso.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti:

WayTooManyGames - 8 / 10

GameSpew - 8 / 10

Destructoid - 6 / 10

God is a Geek - 5,5 / 10

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Turrican Flashback sarà disponibile dal 29 gennaio 2021 per PS4 e Nintendo Switch. Per ora non sono state annunciate altre versioni.