Attualmente Xbox Series S è il modo più economico per giocare ai free-to-play, grazie alla rimozione dell'obbligo dell'abbonamento a Xbox Live Gold per l'online (non per i giochi Premium). Sostanzialmente basta acquistare la console per poter accedere senza costi aggiuntivi ai vari Fortnite, Warzone e Rocket League.

Pochi giorni fa Microsoft ha annunciato l'aumento di prezzo dell'abbonamento Xbox Live Gold, per poi ritornare sui suoi passi nel giro di 24 ore.

Nonostante il prezzo sia tornato quello di sempre, alcune delle novità annunciate sono rimaste attive, come la possibilità per tutti di giocare liberamente online con i free-to-play. In questo modo non solo Microsoft ha seguito Sony, che da anni attua questa politica (su PS4 prima e su PS5 ora), ma ha anche reso la sua console di nuova generazione la più conveniente per chi ama questo genere di titoli, come notato da Windows Central.

Naturalmente si parla di macchine moderne. Volendo alcuni free-to-play sono giocabili anche su Xbox One S, ma nel caso di Xbox Series S è garantito che si avrà supporto per molti anni ancora.