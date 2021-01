Resident Evil 3 diventa The Last of Us 2 grazie a una mod, ecco il video

Una mod consente di trasformare Resident Evil 3 in The Last of Us 2, o meglio di introdurre i protagonisti del titolo Naughty Dog nella campagna del remake targato Capcom.

Forte di vendite migliori del previsto, Resident Evil 3 su PC può insomma contare su di una marcia in più: come potete vedere nel video in calce, il trattamento grafico è piuttosto convincente.

Scaricabile da qui (occhio a qualche possibile spoiler, quantomeno nei riferimenti), la mod realizzata da Darkness Valtier apporta i seguenti cambiamenti: